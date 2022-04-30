Говорят, что россияне спешат завершить боевые действия к 9 мая, чтобы объявить о своей виртуальной победе на параде в Москве. Говорят, что WizzAir возобновил продажу авиабилетов с июля, потому что они что-то знают. Говорят, что…

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Важный совет

Как человек родом из Донецка, который 8 лет наблюдал, как люди справляются с травмой войны, позволю себе дать совет.

Не убеждайте себя в том, что война завершится к той или иной дате. Разочарование от "сорванного дедлайна" – колоссальное и почти гарантированное. Желание выбрать новую дату завершения боевых действий – неудержимое.

Но война непредсказуема, даже для тех, кто ее начал. Любые прогнозы даже от лучших аналитиков условны.

Знаменитый психиатр Виктор Франкл, оказавшийся во время Второй мировой в концлагере, вспоминал, что первыми ломались те заключенные, которые не верили, что это когда-нибудь завершится. И те, кто верил, что все завершится совсем скоро.

Война надолго?

Лучшее, что вы можете сделать, это честно признать, что война может длиться очень долго. А может завершиться быстро.

Мы лично не можем этого предвидеть. Но мы контролируем наши действия, которые каждый день могут делать победу на этой войне на шаг ближе.

Так, если война будет продолжаться долго, вы не почувствуете разочарования. А если победа будет скорой, то почувствуете радость неожиданности. И каждый день будете чувствовать контроль за ситуацией.

Попытайтесь перейти от мировоззрения ожидания и реагирования на внешние события, к мировоззрению об активном планировании целей и выстраивании стратегии по их достижению. А затем ежедневный труд по реализации этой стратегии.

Конечно, это легко сказать и сложно реализовать. Особенно во время войны. Но именно сейчас это принесет максимальную пользу вам, вашим близким и стране. Так победим.