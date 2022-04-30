Кажуть, що росіяни поспішають завершити бойові дії до 9 травня, щоб оголосити про свою віртуальну перемогу на параді в Москві. Кажуть, що WizzAir відновив продаж авіаквитків з липня, бо вони щось знають. Кажуть, що…

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Важлива порада

Як людина родом з Донецька, яка 8 років спостерігала, як люди справляються з травмою війни, дозволю собі дати пораду.

Не переконуйте себе в тому, що війна завершиться до тієї чи іншої дати. Розчарування від "зірваного дедлайну" – колосальне і майже гарантоване. Бажання обрати нову дату завершення бойових дій – нестримне.

Але війна непередбачувана, навіть для тих, хто її розпочав. Будь-які прогнози, навіть від найкращих аналітиків, умовні.

Знаменитий психіатр Віктор Франкл, який під час Другої світової опинився в концтаборі, згадував, що першими ламалися ті в'язні, які не вірили, що це колись завершиться. І ті, хто вірив, що все завершиться зовсім скоро.

Війна надовго?

Краще, що ви можете зробити, це чесно визнати, що війна може тривати дуже довго. А може завершитися швидко.

Ми особисто не можемо цього передбачити. Але ми контролюємо наші дії, які щодня можуть робити перемогу на цій війні на крок ближчою.

Так, якщо війна триватиме довго, ви не відчуєте розчарування. А якщо перемога буде швидкою, то відчуєте радість несподіванки. І щодня відчуватимете контроль за ситуацією.

Спробуйте перейти від світогляду очікування та реагування на зовнішні події, до світогляду проактивного планування цілей і вибудовування стратегії по їх досягненню. А потім щоденної праці по реалізації цієї стратегії.

Звичайно, це легко сказати і складно втілити. Особливо, під час війни. Але саме зараз це принесе максимальну користь вам, вашим близьким і країні. Так переможемо.