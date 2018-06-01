Китайцам негде жить, или Станет ли Москва столицей Поднебесной?

У каждой страны есть собственная история с демографией. Кто-то испытывает нехватку сограждан, а кто-то – избыток. В Китае, например, до недавнего времени было слишком много населения, а потому контроль над деторождением взяло на себя государство.

Однако впоследствии жители Поднебесной поняли: что-то пошло не так. И теперь они готовы снять табу с завета "плодитесь и размножайтесь". И приведет ли это к китайскому бэби-буму? Или уже поздно, потому что выросло поколение, которое не видит необходимости в многодетных семьях? В любом случае, больше всего интригует тот испуг, который вызвала перспектива роста китайской популяции у русских. В РФ опасаются, как минимум, нашествия мигрантов, как максимум – возможно, новой войны за территорию?..

Читайте также: В Китае собралось рекордное количество близнецов на фестиваль

Миллионные штрафы за "лишних детей"

Итак, в Китае планируют снять все ограничения по рождаемости. Государственный совет КНР заказал исследование о возможных последствиях такого решения, и если выводы будут положительными, семьям разрешат иметь любое количество детей, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Если окунуться в историю вопроса, то следует отметить, что в Поднебесной пытались запрещать семьям иметь много детей несколько раз, но эффективной стала только кампания "Одна семья – один ребенок", провозглашенная в 1979 году одновременно с началом реформ Дэн Сяопина. В результате среднее количество детей, которых в течение жизни рожала женщина, сократилось с 5,8 до 1,8. Добиться такого результата удалось только благодаря внедрению очень жестких мер со стороны власти.

Чтобы получить право на детей, будущие родители должны были собирать многочисленные справки. Так, двух детей также могли иметь сельские жители и нацменьшинства, поэтому желающим иметь потомство приходилось подтверждать свою принадлежность к этим категориям. Соблюдение правил относительно количества потомков стало конституционной обязанностью граждан. В Основном законе КНР появилась статья, которая провозглашала, что "супруги должны осуществлять плановое деторождение". В 2013-м двух детей разрешили иметь единственным детям своих родителей, так что многим китайцам, которые выросли без братьев и сестер, пришлось собирать сведения о бабушках и дедушках будущего потомства.

Между тем нарушителям запрета грозили большие штрафы. Например, в 2012 году в Шанхае за рождение второго ребенка пару оштрафовали на сумму, эквивалентную 205 тысячам долларов. В 2014-м известный кинорежиссер Чжан Имоу за решение завести третьего ребенка выплатил государству 1 млн долларов. Журнал The Economist подсчитал, что китайские власти с 1980 года собрали более 300 млрд долларов в виде штрафов. "Лишние дети", за которых бедные родители не смогли оплатить штраф, лишались многих социальных прав, таких как прописка, льготное школьное образование и бесплатная медицинская помощь.

Читайте также: В Китае тестируют разработку, которая поможет распознавать "прилежных" учеников

По данным китайской статистики, государственная политика не позволила родиться примерно 400 миллионам человек. Правда, благодаря снижению смертности в Китае и до сих пор наблюдается естественный прирост населения на уровне 0,6% в год. По состоянию на 2017 год население КНР составило 1,380 млрд человек, что на 40 млн больше, чем по результатам переписи 2010 года.

Программа "без табу"

Однако вскоре власти Поднебесной поняли, что продолжение такой политики грозит быстрым старением населения. Чиновники в своих выступлениях стали приводить формулу "4: 2: 1", что описывает современную китайскую семью, где имеются четверо дедушек и бабушек, двое работающих родителей и один ребенок. В прошлом году Госсовет КНР опубликовал прогноз, согласно которому к 2030 году люди старше 60 лет могут составить 30% населения (против 13% в 2010-м).

Еще одно негативное следствие политики "одна семья – один ребенок" заключается в доминировании мужского населения. Дело в том, что традиционные устои китайского общества предусматривают обязательное рождение сына, и многие семьи решились на прерывание беременности, когда узнавали, что должна родиться девочка. В результате китайских мужчин молодого возраста на 30 миллионов больше чем женщин. Издание South China Morning Post недавно рассказало трагические истории молодых людей, которые буквально отчаялись завести семью.



Если в Украине нехватка мужчин, то в Китае – острый дефицит девушек. Государственная политика "одна семья – один ребенок" привела к тому, что 30 миллионов китайских мужчин не могут найти пару, так как женщин на всех не хватает

Начиная с 2016 года, в Китае начала происходить определенная либерализация. В силу вступил закон, согласно которому любая семья имеет право завести двоих детей. С помощью такой меры власти рассчитывают на дополнительные 3 миллиона новорожденных ежегодно. Однако обозреватели отмечают, что дети госполитики, которая поощряет иметь только одного ребенка, выросли эгоцентричными, привыкшими к тому, что внимание родителей сосредоточено на одном-единственном чаде. Поэтому даже когда государство разрешило заводить двух детей, мало кто из молодых городских пар решился на второго отпрыска.



Из-за отмены регуляции рождаемости китайская детвора будет иметь братьев и сестер. Правда, если только молодые супруги, избалованные тем, что в семье растет одно-единственное чадо, решатся завести второго ребенка

Несколько иной является ситуация в селах. Как предполагают китайские эксперты, новая инициатива правительства КНР вызовет всплеск рождаемости в сельских районах. Однако сейчас проблема занятости сельских жителей стоит в стране очень остро. Официальная статистика учитывает только тех, кто состоит на бирже труда, тогда как некоторые исследователи говорят о 150 млн сельских жителей, которые не могут найти работу с приличным заработком. Поэтому тотальная безработица может стать препятствием ожидаемому бэби-буму.

Другая важная проблема – отсутствие пространства для комфортной жизни. И здесь уместно напомнить, что средняя плотность регионов российского Дальнего Востока составляет 1,3 человека на квадратный километр, а в приграничных провинциях Китая доходит до 170. К тому же многие районы планеты в ближайшее время станут непригодными для жизни вследствие изменения климата. Некоторые исследователи прогнозируют, что к середине века около одного миллиарда человек будут вынуждены покинуть свои земли, и в первую очередь это касается жителей Африки и Азии. В то же время климат в Сибири может стать даже более благоприятным. Куда двинутся китайские крестьяне, когда их станет еще больше, а оставаться на прежнем месте будет невозможно, догадаться несложно.

Читайте также: Вассал и его феодал, или Неравноправный "брак" России и Китая

Взять китайцев за пример

Вероятная экспансия китайцев очень беспокоит росмедиа. Александр Храмчихин, заместитель директора российского Института политического и военного анализа говорит в интервью одному из них, что "защититься от переселения китайцев в России будет сложно. Одно дело – военное вторжение, которое можно отбить, и совсем другое – потоки мирных людей, которые меняют место жительства. И здесь многое будет зависеть от миграционной политики российского государства. Пример Европы показывает, что неправильная политика может привести к серьезным негативным последствиям".

Китайцы и сейчас постепенно переселяются в Россию, но пока в ограниченных количествах. А вот когда их в КНР станет намного больше, то они могут хлынуть потоком,

– опасается Храмчихин.

Позлорадствовать по поводу россиян, которые вскоре перемешаются с китайцами, мешает крайне сложная и неблагоприятная демографическая ситуация в Украине. Сейчас, по официальным данным Государственной службы статистики, на подконтрольной правительству территории Украины проживает 42,3 миллиона человек. Однако чиновники не учитывают активную миграцию – в частности, гастарбайтеров и студентов, которые уезжают на Запад и остаются там временно или навсегда.



В начале Независимости в Украине проживало 52 миллиона населения. Впоследствии украинская популяция снизилась, и социальная реклама стала призывать вернуться к этой цифре. Сейчас же украинцев – чуть более 42 миллионов граждан

Также стоит помнить, что положение любой страны в мире определяется двумя факторами: первое – это экономическое развитие, а второе – численность населения. Нам же вскоре грозит ситуация, когда наше население не будет занимать всю территорию Украины, и произойдет потери определенных территорий, говорят эксперты.

Они также отмечают, что нынешний демографический кризис в Украине негативно скажется на "качестве" будущих президентских и парламентских выборов, а точнее – политиков, которые придут к власти в результате этих выборов.

Украинский избиратель стареет и становится более пессимистичным и консервативным. За границу выезжают временно или на постоянное жительство наиболее активные, думающие избиратели, а остаются самые пассивные, которые все больше подвергаются манипуляциям, технологиям, популизма. Поэтому мы видим рекордный всплеск популизма на разных уровнях,

– констатирует председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.



Рождаемость падает, а смертность растет. Плюс молодежь эмигрирует за границу. Украина превращается в государство пессимистов преклонного возраста – консервативных и таких, которые легко поддаются манипуляциям, говорят в Комитете избирателей. Инфографика: Слово и дело

Не согласиться с этим сложно, но что делать украинцам? Если стимулы к тому, чтобы нас – как двадцать лет назад – было "52 миллиона", постепенно исчезают один за одним?..

Читайте также: Полиция задержала торговцев живым "товаром", которые отправляли украинок в рабство в Китай