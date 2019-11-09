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      Злой Одессит

      Китай и США завершили одну "войну" и готовятся к другой

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      Дональд Трамп и Си Цзиньпин
      Дональд Трамп и Си Цзиньпин / AFP

      Китай и США таки нашли компромисс в торговой войне", но до абсолютного мира еще очень далеко.

      На днях я писал о том, что в отношениях между США и Китаем намечается потепление в вопросах "торговой войны". Компромисс был найден в отношении смягчения пошлин на китайский импорт на сумму 112 млрд долларов, что значительно упрощает переговорный процесс. И, похоже, слухи таки имели под собой основание.

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      Так, стало известно, что в Министерстве коммерции КНР подтвердили старт процесса поэтапного и пропорционального сворачивания импортных пошлин Китая и США. Следующий этап – подготовка и подписание соответствующего торгового соглашения.

      На сегодняшний день еще неизвестно место и дата подписания торгового соглашения, но в мероприятии, безусловно, примут участие лидеры США и КНР.

      Такой посыл следует понимать не столько как потепление двусторонних отношений, ведь Пекин явно не простит Дональду Трампу ту головную боль, которую ему создала "торговая война", но как элемент снижения напряженности на глобальном рынке.

      Так же, следует понимать, что за видимой ширмой доброжелательности, от Китая на следующих президентских выборах США следует ожидать не меньшей активности, нежели от России, но по другую сторону баррикад. А потому, вслед на "торговой войной", не исключаю, а даже уверен, последует "информационная".

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      blog_ava
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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Публикации Китай Торговля
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