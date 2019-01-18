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      Коломойский делает ставки не только на Зеленского, – Фурса

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      Коломойский делает ставки не только на Зеленского, – Фурса
      Коломойский делает ставки не только на Зеленского, – Фурса / Фото из открытых источников

      Многие эксперты украинского бизнесмена Игоря Коломойского связывают с комиком Владимиром Зеленским, который недавно заявил, что идет в президенты. Зато некоторые считают, что олигарх имеет и другие ставки.

      Об этом рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса в прямом эфире 24 канала.

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      По словам Фурса, есть вопрос, все ли ставки господина Коломойского только на Зеленского.

      Эксперты считают, что господин Коломойский раскручивает также депутата Александра Шевченко. В отношении Зеленского – это точно одна ставка. Есть ли еще другие? Да,
      – заявил Фурса.

      Стоит добавить, что 24 канал сообщал, что украинский олигарх Игорь Коломойский бежал в израильский городок Герцлия, там он скрывается от американского Федерального бюро расследований из-за того, что они открыли дело против Коломойского.

      "Бизнес-империи Коломойского грозит крах, потому что пока претензии имела только Украина и это было ни о чем, на самом деле. Но до этого может добраться американское правосудие, здесь уже будет серьезное действие. Если ФБР и дальше будет интересоваться господином Коломойским, то никуда из Израиля он не поедет вообще", – ответил финансовый аналитик.

      Он отметил, что теоретически, США может заморозить активы украинского бизнесмена, пока он в Израиле. Фурса удивило, что до сих пор эти активы не заморожены, потому что Украина уже имеет иск к господину Коломойскому и Боголюбову.

      Когда мы смотрим соревнования в судах НБУ и государственного "Приватбанка" с Коломойским, то очень часто и прокуратура, и Служба безопасности играют на стороне именно господина олигарха, а никак не на стороне государства. Ведь мы знаем, что он очень хорошо умеет работать с судами и, как оказывается, с правоохранительными органами. Коломойский не имеет больше возможности для того, чтобы заинтересовать суды,
      – добавил Фурса.

      Напомним, журналисты программы "Схемы" выяснили, что у комика Владимира Зеленского, который недавно публично объявил о своем намерении идти в Президента Украины, до сих пор существует кинобизнес в России. После этого Зеленский отреагировал на журналистское расследование и заявил, что не работает на территории страны-оккупанта.

      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Игорь Коломойский Владимир Зеленский Новости США Бизнес
      Источник: 24 канал
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