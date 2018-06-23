"Колумб открыл Америку, а Порошенко – знак": в сети высмеяли открытие 24 километров дороги

Накануне Президент Украины Петр Порошенко осуществил рабочую поездку в Запорожскую область, где открыл движение на отремонтированном участке трассы государственного значения Н-08 "Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь".

Как подчеркивается на официальном сайте украинского гаранта, открытие этой части автомобильной дороги является чрезвычайно важным событием, ведь эта трасса обеспечивает связь не только между двумя областями (Запорожской и Днепропетровской), но и между двумя городами (Запорожьем и Днепром).

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"Капитальный ремонт этой трассы не проводился почти 60 лет. Никогда государство не выделяло столько денег для того, чтобы обеспечить приоритетное дорожное строительство. 23,4 километра построено именно на средства дорожного фонда, построено за счет таможенного эксперимента", – отметил во время открытия дороги Петр Порошенко.

Порошенко открыл отремонтированный участок трассы Н-08: видео

Заметим, что это событие стало довольно популярным в соцсетях, поскольку юзеры обратили внимание на то, что глава государства вместо перерезания ленты снял со знака Н-08 отрезок ткани синего цвета.

"Петр Порошенко открыл дорожный знак. Это как Колумб Америку, только дорожный знак". "Неописуемая радость и гордость обволакивают душу, на глаза наворачиваются слезы счастья! Отремонтировано почти 24 километра дороги на трассе Днепр – Запорожье", – пишут пользователи.

Петр Порошенко открыл дорожный знак. Это как Колумб Америку, только дорожный знак. pic.twitter.com/NkCnhAcg50 — Le Go (@i_am_le_go) June 23, 2018