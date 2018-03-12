Кому мешает открытая Украина?

Речь пойдет о так называемых open data (то есть, открытые данные), которые предусматривают свободный доступ к информации для любого лица.

От пользователя требуется соблюдение условий атрибуции, или, в переводе на общепонятный язык, авторского права, то есть при применении этих информационных данных он должен указать источник их получения.

Концепция информационной открытости появилась не вчера и не сегодня. Статистические данные человечество применяет довольно длительное время. Так, еще 300 лет назад один рядовой англичанин по собственной инициативе начал собирать сведения о рождении и смерти сограждан, отслеживал количество новорожденных мальчиков и девочек. Впоследствии он передал свои наработки в официальные учреждения, и на основе этих данных английские чиновники смогли вычислить количественный состав своей армии, то есть начали формировать ее не "от балды", а руководствуясь грамотными расчетами. Это такой короткий экскурс в историю. А теперь о настоящем.

Огромные массивы информации, которые накопили официальные правительственные структуры во всем мире (в том числе на граждан своих стран) поставили человечество перед незаурядными вызовами. Они (верхушка) знают о нас все, тогда и мы вправе так же знать все, чем живет страна. Мы должны понимать, как формируются бюджеты, куда и каким образом расходуются наши налоги, как нас будут лечить, какое образование смогут получить наши дети — этот список практически неисчерпаем.

В странах с устоявшейся демократией чиновники давно поняли, что они вынуждены будут открыть информацию для граждан. Процесс, хотя и не очень быстро, но сдвинулся с места. Сейчас во многих развитых странах программы open data поддерживаются на государственном уровне. Это предполагает создание необходимой законодательной базы, помогает расширить направления открытых данных и улучшить условия их использования для всех членов общества. Так, в Европе действуют не только национальные программы развития открытых данных, но и общеевропейские, на которые ЕС тратит немалые средства. В свою очередь open data открывают большие возможности для развития бизнеса, в частности в ИТ-сфере, создании новых программных продуктов.

Краткая справка: общий макроэкономический эффект открытых правительственных данных для стран Евросоюза оценивается в 2% дополнительного ВВП, или 206 миллиардов евро до 2020 года.

В Украине времен Януковича об открытости данных не было и речи. Правда, в 2011 году Верховная Рада приняла Закон о доступе к публичной информации, однако добраться до нее было непросто. И только в послемайданный период в этой сфере произошли действительно значительные сдвиги — в 2017 году Украина поднялась на 18 позиций в рейтинге стран с open data, оставив позади Италию, Португалию, Грецию, Хорватию, Польшу и др.

Это настоящий прорыв, особенно, если принимать во внимание наше консервативное чиновничество, которому ну очень не нравятся никакие нововведения. Бюрократ не любит и боится прозрачности, а тут от него требуют показать все, в том числе и то, что "нажито непосильным трудом". Это, согласитесь, настоящий разрыв шаблона. Однако за дело взялись такие люди, которым трудно было противостоять: известные журналисты-расследователи, общественные активисты, авторитетные юристы, и наконец те, кто лучше знает, как надо работать с информацией — представители ИТ-сферы. И они победили, в частности уже в 2014 году в Украине заработал первый правительственный сайт open data.

На сегодня в открытом доступе есть данные государственного бюджета, единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований, национального законодательства и др. В 2018 году предполагается открыть данные в сферах экологии, земельных отношений и охраны здоровья, поскольку они очень важны для наших граждан, а надлежащей информации в открытом доступе пока очень мало. Собственно, вся информация, на которую есть общественный запрос, должна быть открытой.

Конечно, это только начало, впереди нас ждет большая и кропотливая работа. Во-первых, идею open data надо пропагандировать в обществе, потому что пока большинство людей далеко от этого. Некоторые вообще не знают, что это такое, другие хотя и слышали, но не совсем осведомлены, что с этой информацией делать, не понимают, насколько большой экономический эффект приносит использование open data. Но это дело времени.

Сегодня же наиболее важным участком работы для специалистов является цифровая обработка открытых данных, которые обнародывают государственные учреждения. Дело в том, что они подаются в неудобных для работы форматах — в основном в виде текстовых файлов (doc., docx., pdf. и т.д.). Для того чтобы открытые данные не остались декларацией, нужно сделать их такими, чтобы они подвергались машинному (автоматическому) считыванию и легко сочетались с любыми другими категориями open data. Чем, собственно, и занимаются ИТ-компании.

Казалось бы, за свой благородный труд эти компании должны иметь наибольшую поддержку от государства Украина, которая объявила открытость данных как свой приоритет. Однако не всё так хорошо "в датском королевстве". Без ложки (скорее, даже ведра) дегтя в этой бочке меда не обошлось.

Поделюсь с читателями досадной историей, которая произошла с одной из таких компаний, имею в виду "Ю-Контрол".

Краткая справка. YouControl — это интерактивная онлайн-система, которая более из 50 источников формирует актуальное досье на каждую компанию Украины на основе открытых данных, отслеживает изменения в госреестрах и визуализирует связи между аффилированными лицами. Система доступна как веб-сервис в браузере.

То есть если вы планируете сотрудничество с определенной бизнес-структурой, то буквально за пару минут и адекватную плату можете иметь полное досье на потенциального партнера и принять решение о сотрудничестве или отказаться от него, если полученные данные вас не будут устраивать. Важность такого сервиса для предпринимателей трудно оспорить. Но если вы думаете, что "Ю-Контрол" государство поддерживает, то вы глубоко ошибаетесь. Уже почти год компанию кошмарит Служба безопасности Украины, которой активно не нравится ее деятельность.

Попробую кратко донести читателям суть дела. Компанию обвиняют в незаконном сбыте специальных технических средств, используемых для негласного получения информации, по предварительному сговору группой лиц, а также в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем.

Обвинения фейковые, потому что никаких доказательств "преступления" до сих пор не найдено, хотя следственные действия продолжаются уже в течение года. Начался этот ужас в марте 2017. Именно тогда в офис компании пришли с обыском представители спецслужб, которые забрали все финансовые документы, компьютерную технику, провели обыски в помещениях директора фирмы Сергея Мильмана, сотрудников, а также деловых партнеров компании, изъяв наличность, которая принадлежала этим людям. В этой позорной операции было задействовано более 100 (!) сотрудников СБУ.

Повторюсь — доказательств ноль. Распорядители публичной информации (Минюст, Минэкономразвития, Госстат, ГФС Украины, ГСА Украины, Госспецсвязь, Высший хозяйственный суд, Госагентство электронного управления) сообщили об отсутствии несанкционированного вмешательства в госреестры. Никаких доказательств по сбыту специальной техники для получения негласной информации также нет.

На сегодня единственное, чего удалось добиться — это закрытие дела против Сергея Мильмана и возврат средств всем, у кого они были незаконно изъяты. Технику до сих пор держат под арестом, дело против компании продолжается.

Возникает вполне закономерный вопрос: почему СБУ с такой настойчивостью пытается уничтожить компанию "Ю-Контрол"? Не потому ли, что те посягнули на "святое"? Ведь ни для кого не секрет, что именно торговля информацией непрозрачным способом всегда была источником незаконного обогащения для определенной части "бесстрашных борцов с врагами государства". А положение монополиста давало возможность выставлять на свои "услуги" заоблачные цены, в зависимости от уровня собственной безнравственности.

Кто владеет информацией — владеет миром. Этот постулат хорошо осознают наши руководители, и именно поэтому в Украине до сих пор имеют место массовые преследования ИТ-бизнеса. История компании "Ю-Контрол" — яркий пример борьбы властных структур с теми, кто пытается лишить их монополии на информацию. Однако мне кажется, что точка невозврата уже пройдена. Совместными усилиями мы преодолеем все преграды и сможем сделать Украину действительно модерной, открытой как для своих граждан, так и для всего мира.

Автор: народный депутат Александр Опанасенко