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      Конфлікт США та Ірану: яка небезпека чекає Україну?

      24
      Майк Помпео / pagenews

      Путін, очевидно, не може захистити Іран та його генералів від гніву президента Трампа. Але він може інше – продемонструвати, що Трамп не може захистити від нього Україну.

      Серед очільників дипломатичних відомств, з якими розмовляв державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані, виявився і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. У офіційній заяві Державного департаменту щодо цієї розмови наголошено, що США прагнуть до деескалації в ситуації з Іраном. Однак навряд чи таке пояснення задовільнить московського співрозмовника американського держсекретаря.

      Важливо: Готуємо помсту, – Іран про війну зі США і вбивство Сулеймані

      Міністерство оборони Росії вже оприлюднило компліментарний некролог Сулеймані, в якому загиблого керівника спецзагону "Аль-Кудс" називають авторитетним і грамотним військовим керівником, що організував опір "Ісламській державі" та "Аль-Каїді" в Сирії та Іраку. Загибель генерала російські військові називають подією, яка призведе до різкої ескалації ситуації на Близькому Сході та негативно вплине на світову систему безпеки. І навряд чи ця позиція відомства Сергія Шойгу докорінно відрізняється від позиції відомства Сергія Лаврова.

      І Сполученим Штатам, і Росії завжди доводиться визначатись, коли загострюється ситуація на Близькому Сході. Дональд Трамп може сподіватися домовитися із Володимиром Путіним, однак у протистоянні із Тегераном російський президент йому – не союзник. Адже весь зовнішньополітичний авторитет Путіна базується на тому, що він є одним із лідерів – хай і міфічним – антиамериканської неформальної коаліції країн, що прагнуть до "багатополярного світу". І саме такий імідж Путіна підтримує офіційна пропаганда в самій Росії. Якщо Путін зараз підтримає не Іран, а Сполучені Штати, якщо навіть спробує зайняти нейтральну позицію, це просто зруйнує його образ керівника "альтернативної наддержави".

      Можлива ескалація російсько-українського конфлікту

      Для України небезпека полягає в тому, що ескалація близькосхідної кризи посуне українські проблеми далеко на периферію світової політики – незважаючи навіть на значення України в американській передвиборчій кампанії. Варто нагадати, що в день, коли державний секретар Помпео розмовляв про вбивство генерала Сулеймані із керівниками дипломатичних відомств з усього світу, він мав, взагалі-то, перебувати з анонсованим заздалегідь візитом в українській столиці. Однак приїзд очільника держдепартаменту був відкладений якраз у зв'язку з подіями в Іраку. А тепер взагалі не дуже зрозуміло, чи знайдеться у "близькосхідному" порядку денному держсекретаря місце для Києва.

      Однак найбільша небезпека навіть не в цьому. Путін, очевидно, не може захистити Іран та його генералів від гніву президента Трампа. Але він може інше – продемонструвати, що Трамп не може захистити від нього Україну.

      Таким чином, ескалація російсько-українського конфлікту може стати прямим й бажаним для Кремля наслідком ескалації на Близькому Сході після знищення генерала Сулеймані.

      Джерело: Радіо Свобода

      Варто знати: У США відповіли Ірану на погрози через вбивство Сулеймані

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      Автор: Виталий Портников
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Иран Дональд Трамп Новости России Публикации Владимир Путин Майк Помпео
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