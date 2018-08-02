Корабли США в Черном и Азовском морях изменят баланс сил мгновенно, – эксперт

Теоретически Россия может посягать на другие территории. Но практически мир расставил красные флажки, и Кремль их не будет переходить. В том числе – и в Азовском море.

Об этом 24 каналу рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Как отмечает эксперт, азовский кризис связан с несколькими факторами – и с крымским мостом, и с тем, что Россия начала перехватывать наши корабли, а до этого Украина задерживала российские суда. Но хуже, чем оккупация Крыма, ничего произойти не может.

Москва пытается там, где у них есть чуть больше силы, это показать. В частности, в Азовском море. Угроза, что этот кризис перерастет в нечто большее, существует. Но на самом деле российский флот – жестянки, срок действия которых давно истек. Вхождение любого корабля США в бассейны Черного и Азовского морей меняют баланс сил катастрофически не в пользу России. И россияне это хорошо понимают,

– подчеркивает Николай Давидюк.

При этом он отмечает: Россия подобные действия делает на севере – ее самолеты залетают на территории Эстонии, Литвы, проверяют суда, которые направляются в эти страны. По словам Давыдюка, это такой стиль России – постоянно пытаться запугать всех. Пассивный военный кошмар. Поэтому, отмечает политолог, Украине нужно развивать порты, регионы, налаживать торговлю и быстро вырваться из этой депрессивной зоны.

Напомним, Россия продолжает блокировать в Азовском море суда, идущие в или из Мариуполя или Бердянска. 8 июля береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ перехватила в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся из Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко со своей стороны заявил, что Кремль на оккупированной ею территории увеличивает свое военное присутствие и благодаря его дерзким действиям ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?

Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.