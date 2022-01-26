Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
В Украине зарегистрировали 24 321 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Известно, что среди новых пациентов – 2 809 детей и 642 медика. Между тем количество госпитализированных по сравнению с позавчерашним днем выросло вдвое – 3 073 против 1507. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 141 человека. Зато выздоровели 5514 пациентов.
Днем раньше Области-аутсайдеры по прививкам, вакцина против Омикрона: новости о коронавирусе 25 января
Коронавирус в областях:
- Киев – 1 919 случаев;
- Винницкая область – 1 297 случаев;
- Волынская область – 530 случаев;
- Днепропетровская область – 804 случая;
- Донецкая область – 1 018 случаев;
- Житомирская область – 932 случая;
- Закарпатская область – 734 случая;
- Запорожская область – 467 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1 972 случая;
- Киевская область – 872 случая;
- Кировоградская область – 121 случай;
- Луганская область – 478 случаев;
- Львовская область – 1 886 случаев;
- Николаевская область – 440 случаев;
- Одесская область – 1 319 случаев;
- Полтавская область – 831 случай;
- Ровненская область – 1 110 случаев;
- Сумская область – 1 209 случаев;
- Тернопольская область – 890 случаев;
- Харьковская область – 1 506 случаев;
- Херсонская область – 508 случаев;
- Хмельницкая область – 1 471 случай;
- Черкасская область – 690 случаев;
- Черновицкая область – 1 060 случаев;
- Черниговская область – 257 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Общая картина заболеваемости в Украине
По состоянию на 26 января в Украине было выявлено 3 913 809 больных COVID-19. 3 596 715 пациентов уже выздоровели. Но, к сожалению, от болезни умерли по меньшей мере 99 584 украинца.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал
Рада может пойти на вынужденный карантин
Источник: 24 канал
В парламенте стало больше больных COVID и эта тенденция продолжает расти. Поэтому парламентарии собираются на следующей неделе открыть сессию, сделать несколько голосований и уйти на карантин до 15 февраля.
Все школы и ВУЗы Львовщины перевели на дистанционное обучение
Источник: ЛОГА
Из-за стремительного распространения коронавируса на Львовщине решили существенно усилить карантинные ограничения. В частности, всех учеников и студентов перевели на дистанционное обучение.
Накануне на онлайн-обучение перевели только старшеклассников. Однако из-за роста заболеваемости среди детей учеников младших классов также будут обучать дистанционно.
Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала
К теме Отправят ли садики и начальные школы на онлайн-обучение из-за вспышки COVID-19
Темпы вакцинации украинцев против COVID-19
Источник: Минздрав
От начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцину вели 15 221 308 человек. 15 221 306 из них получили первую дозу препарата.
Между тем 2 дозы получили 14 519 768 человек. Еще 14 237 человек сделали дополнительную дозу, а 248 063 – бустерную. Всего в украине провели 30 003 374 прививки против коронавируса.
Какие препараты выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 672 506,
- Coronavac – 4 896 559,
- AstraZeneca – 1 633 355,
- Moderna – 1 511 021,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Последняя суточная статистика
За минувшие сутки, 25 января, в Украине против коронавируса вакцинировали 81 736 человек. 29 929 из них получили первую дозу, 28 984 – вторую, 628 – дополнительную, а остальные 22 195 – бустерную.
Что известно о дополнительной вакцине / инфографика 24 канала
Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала
Минздрав зарегистрировал Молнупиравир для лечения больных
Источник: Минздрав
Министерство здравоохранения зарегистрировало для экстренного применения препарат Молнупиравир. Средство предназначено для лечения пациентов с коронавирусом.
Переговоры по закупке 300 тысяч курсов Молнупиравира Минздрав начал еще в прошлом году.
Заметим, что Минздрав планирует использовать 4 препарата для лечения COVID-больных:
- Вышеупомянутый Молнупиравир для снижения рисков болезни,
- Паксловид – препарат от компании Pfizer,
- Тоцилизумаб – против воспаления, которое провоцирует COVID-19 у тяжелых пациентов.
- и Ремдесивир.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 26 января в мире обнаружили более 358 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,6 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Италия, Индия, Великобритания и Испания.
Израиль первым в мире начнет прививать четвертой дозой вакцины
Источник: Associated Press
Израильское правительство хочет разрешить четвертую дозу вакцины от COVID-19 всем желающим взрослым гражданам, которым исполнилось 18 лет.
Чтобы получить четвертый укол, с момента получения третьей дозы или с выздоровления должно пройти не менее 5 месяцев.
Исследование коронавируса
Какие вакцины выбрать для бустера
Источник: BMJ
Ученые проверили влияние различных бустеров с помощью 1 240 участников, получивших 2 дозы CoronaVac. Случайным образом им ввели бустер от AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Janssen или CoronaVac.
Анализы крови участников через 28 дней показали, что Pfizer увеличил уровень антител в 152 раза, Astrazeneca – в 90 раз, Janssen – в 77 раз, а CoronaVac – в 12 раз.
Нейтрализующие антитела, которые связываются с вирусом для блокирования инфекции, были выявлены у 100% тех, кто получил бустерную дозу AstraZeneca, Pfizer-BioNTech или Janssen и 83% тех, кто получил третью дозу CoronaVac.
Что делать, если заболели коронавирусом штамма Омикрон
Источник: CDC
- Проконсультироваться с врачом нужно людям из групп риска: пожилым, тем, у кого есть хронические заболевания и беременным женщинам.
- Пейте много жидкости и больше отдыхайте. Если у вас температура – примите парацетамол или ибупрофен. Облегчить боль в горле можно полосканием теплой соленой водой. Нос можно промывать солевым раствором. Антибиотики и другие лекарства принимать не нужно.
- Оставайтесь в отдельной комнате, чаще проветривайте квартиру и надевайте маску при контакте с членами семьи. Ешьте из отдельной посуды и чаще мойте руки. С животными постарайтесь также не контактировать.
- Оставайтесь дома не менее пяти дней. Если нужно выйти на улицу – надевайте маску и держитесь подальше от других людей, особенно от детей. К сожалению, дети еще не привиты и многие из них не болели ковидом. Как ведет себя Омикрон в организме, который не вакцинирован и не сталкивался с другими вариантами вируса, пока неизвестно.