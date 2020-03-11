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      Коронавирус ударит по " Укроборонпрому"

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      Мировой экономический кризис, который вызвал вирус Covid-19, может нанести значительный ущерб предприятиям "Укроборонпрома". Прибыль в 30%, которую ожидали в этом году, - под угрозой.

      До вспышки коронавируса ситуация в "Укроборонпроме" была стабильной, сообщает Укринформ. Как отметил гендиректор концерна Айварас Абромавичус, авиастроительный гигант "Антонов" не имел никаких проблем, ведь самолеты концерна осуществляли в год нестандартных перевозок грузов на сумму 200 миллионов долларов.

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      Сейчас происходит значительная корректировка полетов из-за эпидемии. Кроме того, уже отменены международные выставки в Катаре и Малайзии, в которых должен был участвовать концерн.

      Абромавичус
      Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус / Фото Цензор.НЕТ

      Абромавичус также добавил, что в "Укроборонпроме" рассматривают возможность разрешить своим сотрудникам работать дистанционно.

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      Что известно о "Укроборонпром"?
      Это объединение многопрофильных предприятий оборонной промышленности Украины.
      В состав концерна входят научные учреждения и промышленные предприятия:
      – авиационной промышленности,
      – судостроительной промышленности,
      – оборонной промышленности,
      – радиоэлектронной промышленности,
      – отраслей приборостроения и средств связи,
      – боеприпасной отрасли,
      – области специальной химии.

      Обратите внимание! Ряд авиакомпаний отменил и пассажирские перевозки. Из-за распространения коронавируса много мировых компаний начали сокращать и отменять рейсы:
      – В МАУ решили уменьшить количество рейсов до 16 стран, а также ограничить часть внутренних.
      – Авиакомпания SkyUp намерена перенести старт летных программ в Италию на июнь и в целом уменьшить количество полетов в Израиль.
      - Ранее рейсы в Италию отменили WizzAir и Ryanair.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Коронавирус в Украине МАУ Укроборонпром
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