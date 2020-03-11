Коронавирус ударит по " Укроборонпрому"

Мировой экономический кризис, который вызвал вирус Covid-19, может нанести значительный ущерб предприятиям "Укроборонпрома". Прибыль в 30%, которую ожидали в этом году, - под угрозой.

До вспышки коронавируса ситуация в "Укроборонпроме" была стабильной, сообщает Укринформ. Как отметил гендиректор концерна Айварас Абромавичус, авиастроительный гигант "Антонов" не имел никаких проблем, ведь самолеты концерна осуществляли в год нестандартных перевозок грузов на сумму 200 миллионов долларов.

Читайте также По всей Украине ввели карантин из-за коронавирус

Сейчас происходит значительная корректировка полетов из-за эпидемии. Кроме того, уже отменены международные выставки в Катаре и Малайзии, в которых должен был участвовать концерн.



Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус / Фото Цензор.НЕТ

Абромавичус также добавил, что в "Укроборонпроме" рассматривают возможность разрешить своим сотрудникам работать дистанционно.

К теме Курс гривни к доллару на фоне возможного финансового кризиса: прогнозы

Что известно о "Укроборонпром"?

Это объединение многопрофильных предприятий оборонной промышленности Украины.

В состав концерна входят научные учреждения и промышленные предприятия:

– авиационной промышленности,

– судостроительной промышленности,

– оборонной промышленности,

– радиоэлектронной промышленности,

– отраслей приборостроения и средств связи,

– боеприпасной отрасли,

– области специальной химии.

Обратите внимание! Ряд авиакомпаний отменил и пассажирские перевозки. Из-за распространения коронавируса много мировых компаний начали сокращать и отменять рейсы:

– В МАУ решили уменьшить количество рейсов до 16 стран, а также ограничить часть внутренних.

– Авиакомпания SkyUp намерена перенести старт летных программ в Италию на июнь и в целом уменьшить количество полетов в Израиль.

- Ранее рейсы в Италию отменили WizzAir и Ryanair.