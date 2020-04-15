Новости о коронавирусе 15 апреля: самая молодая жертва в Украине, Дания первой открыла детсады

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 15 апреля. 19-летний парень стал самой молодой жертвой коронавируса в Украине. До конца апреля в нашей стране может быть 10 000 инфицированных. Дания открыла детсатды и начальные школы. Трамп остановил финансирование ВОЗ.