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      Новости о коронавирусе 15 апреля: самая молодая жертва в Украине, Дания первой открыла детсады

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      Новости коронавируса в Украине и мире 15 апреля / 24 канал

      Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 15 апреля. 19-летний парень стал самой молодой жертвой коронавируса в Украине. До конца апреля в нашей стране может быть 10 000 инфицированных. Дания открыла детсатды и начальные школы. Трамп остановил финансирование ВОЗ.

      Новости про коронавирус в Украине 15 апреля

      Статистика распространения коронавируса в Украине

      • В Украине подтвердили 3 764 случаи COVID-19 (из них 392 – за последние сутки). Количество новых случаев за сутки выросло на 11,2% – это антирекорд в Украине. 108 человек умерли от коронавируса, из них 56 мужчин и 52 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). 143 человека выздоровели.

      Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

      География распространения коронавируса в Украине:

      • Киев – 612 случаев (11 смертей);
      • Черновицкая область — 589 случаев (8 смертей);
      • Ивано-Франковская область — 356 случая (27 смертей);
      • Тернопольская область — 287 случаев (5 смертей);
      • Винницкая область — 241 случай;
      • Киевская область — 230 случаи (9 смертей);
      • Кировоградская область — 192 случая (8 смертей);
      • Ровенская область — 173 случая (7 смертей);
      • Львовская область — 152 случая (6 смертей);
      • Житомирская область — 130 случаев (4 смерти);
      • Закарпатская область — 110 случаев (4 смерти);
      • Черкасская область — 105 случаев (2 смерти);
      • Волынская область — 100 случаев (4 смерти);
      • Запорожская область — 99 случаев (2 смерти);
      • Сумская область — 77 случаев (4 смерти);
      • Днепропетровская область — 74 случаев;
      • Одесская область — 70 случаев (1 смерть);
      • Херсонская область — 41 случай (1 смерть);
      • Хмельницкая область – 34 случая (2 смерти);
      • Полтавская область — 27 случаев;
      • Харьковская область — 25 случаев (1 смерть);
      • Николаевская область — 14 случаев;
      • Донецкая область — 12 случаев (1 смерть);
      • Черниговская область — 10 случаев (1 смерть);
      • Луганская область — 4 случая.
      • За рубежом от коронавируса лечатся 175 украинцев. 25 наших граждан выздоровели, шестеро, к сожалению, умерли.
      • В Вооруженных силах Украины подтверждено 23 случая COVID-19. Один человек умер, один пациент выздоровел.

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      Новости про коронавирус в мире за 15 апреля

      Главное про коронавирус в мире

      • В мире подтверждено 2 012 063 случая COVID-19. 127 493 человека умерли от коронавируса, 489 795 – выздоровели. Динамика новых случаев в мире каждый день снижается: если 10 апреля было более 96 000 новых случаев, то 14 апреля – почти 59 000. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (614 246), Испания (177 633), Италия (162 488), Франция (143 303) и Германия (132 210).
         
      • В США новый максимум погибших за сутки 2 392 жертвы. Тем временем президент Дональд Трамп решил переложить всю ответственность на ВОЗ и приостанавливает ее финансирования. По его мнению, организация не выполнила своего долга и не остановила пандемию. Трамп считает, что ВОЗ должна была ранее настоять на прекращении авиасообщения с Китаем.
         
      • В Москве с 15 апреля ввели пропускной режим. Для проезда на любом виде транспорта и въезда в столицу нужно оформить электронный пропуск. Это спровоцировало огромные пробки и живые очереди. На входах в метро – толпы россиян, не все с масками, дистанции не соблюдают. В России уже почти 25 000 инфицированных и почти 200 смертей от коронавируса.
         
      • Первая страна Европы – Дания – после месяца карантина открыла детсады и начальные школы. Средние и старшие школы возобновят обучение в классах 10 мая.
         
      • Чехия обнародовала план выхода из карантина – его будут осуществлять в 5 этапов. С 20 апреля откроют ряд рынков и мастерских, профессиональные спортсмены смогут заниматься в залах, а свадьбы до 10 человек будут разрешены. завершающий этап запланирован на 8 июня – тогда откроют все заведения в торговых центрах, театры, отели и рестораны.
         
      • Еврокомиссия призвала сортировать мусор, который оставляют больные коронавирусом люди. Мешки с таким мусором следует плотно завязывать, тогда их можно выбрасывать в урны с обычным мусором.
      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Украины
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