Новости о коронавирусе 15 апреля: самая молодая жертва в Украине, Дания первой открыла детсады
Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 15 апреля. 19-летний парень стал самой молодой жертвой коронавируса в Украине. До конца апреля в нашей стране может быть 10 000 инфицированных. Дания открыла детсатды и начальные школы. Трамп остановил финансирование ВОЗ.
Новости про коронавирус в Украине 15 апреля
Статистика распространения коронавируса в Украине
- В Украине подтвердили 3 764 случаи COVID-19 (из них 392 – за последние сутки). Количество новых случаев за сутки выросло на 11,2% – это антирекорд в Украине. 108 человек умерли от коронавируса, из них 56 мужчин и 52 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). 143 человека выздоровели.
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География распространения коронавируса в Украине:
- Киев – 612 случаев (11 смертей);
- Черновицкая область — 589 случаев (8 смертей);
- Ивано-Франковская область — 356 случая (27 смертей);
- Тернопольская область — 287 случаев (5 смертей);
- Винницкая область — 241 случай;
- Киевская область — 230 случаи (9 смертей);
- Кировоградская область — 192 случая (8 смертей);
- Ровенская область — 173 случая (7 смертей);
- Львовская область — 152 случая (6 смертей);
- Житомирская область — 130 случаев (4 смерти);
- Закарпатская область — 110 случаев (4 смерти);
- Черкасская область — 105 случаев (2 смерти);
- Волынская область — 100 случаев (4 смерти);
- Запорожская область — 99 случаев (2 смерти);
- Сумская область — 77 случаев (4 смерти);
- Днепропетровская область — 74 случаев;
- Одесская область — 70 случаев (1 смерть);
- Херсонская область — 41 случай (1 смерть);
- Хмельницкая область – 34 случая (2 смерти);
- Полтавская область — 27 случаев;
- Харьковская область — 25 случаев (1 смерть);
- Николаевская область — 14 случаев;
- Донецкая область — 12 случаев (1 смерть);
- Черниговская область — 10 случаев (1 смерть);
- Луганская область — 4 случая.
- За рубежом от коронавируса лечатся 175 украинцев. 25 наших граждан выздоровели, шестеро, к сожалению, умерли.
- В Вооруженных силах Украины подтверждено 23 случая COVID-19. Один человек умер, один пациент выздоровел.
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Главные новости о коронавирусе в Украине
- На Волыни от коронавируса умер 19-летний парень. Это самая молодая жертва COVID-19 в Украине. У пациента был сахарный диабет.
- Семеро врачей умерли от коронавируса в Украине. Большинство из них были за границей перед появлением симптомов.
- Если бы в Украине не ввели карантин, то сегодня у нас было бы уже 17 000 больных, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, до конца апреля в Украине будет около 10 000 инфицированных, и это нормальная ситуация.
- Вскоре в Украину поступят ИФА-тесты. Они определяют наличие или отсутствие иммунитета к COVID-19. Эти тесты будут одним из вариантов выхода из карантина.
- ПЦР-тесты на коронавирус тоже могут давать ошибочные результаты. Все из-за человеческого фактора. К примеру, в Николаевской области поставили под сомнение все предыдущие анализы, потому что их делали в некачественных пробирках. Также могут влиять препараты, которые вводили пациентам до тестирования.
- В Днепре на входе в церковь УПЦ МП вырыли глубокую траншею. На Вербное воскресенье там дерзко нарушали карантин: устроили массовое богослужение и причащали с одной ложки.
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Новости про коронавирус в мире за 15 апреля
Главное про коронавирус в мире
- В мире подтверждено 2 012 063 случая COVID-19. 127 493 человека умерли от коронавируса, 489 795 – выздоровели. Динамика новых случаев в мире каждый день снижается: если 10 апреля было более 96 000 новых случаев, то 14 апреля – почти 59 000. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (614 246), Испания (177 633), Италия (162 488), Франция (143 303) и Германия (132 210).
- В США новый максимум погибших за сутки 2 392 жертвы. Тем временем президент Дональд Трамп решил переложить всю ответственность на ВОЗ и приостанавливает ее финансирования. По его мнению, организация не выполнила своего долга и не остановила пандемию. Трамп считает, что ВОЗ должна была ранее настоять на прекращении авиасообщения с Китаем.
- В Москве с 15 апреля ввели пропускной режим. Для проезда на любом виде транспорта и въезда в столицу нужно оформить электронный пропуск. Это спровоцировало огромные пробки и живые очереди. На входах в метро – толпы россиян, не все с масками, дистанции не соблюдают. В России уже почти 25 000 инфицированных и почти 200 смертей от коронавируса.
- Первая страна Европы – Дания – после месяца карантина открыла детсады и начальные школы. Средние и старшие школы возобновят обучение в классах 10 мая.
- Чехия обнародовала план выхода из карантина – его будут осуществлять в 5 этапов. С 20 апреля откроют ряд рынков и мастерских, профессиональные спортсмены смогут заниматься в залах, а свадьбы до 10 человек будут разрешены. завершающий этап запланирован на 8 июня – тогда откроют все заведения в торговых центрах, театры, отели и рестораны.
- Еврокомиссия призвала сортировать мусор, который оставляют больные коронавирусом люди. Мешки с таким мусором следует плотно завязывать, тогда их можно выбрасывать в урны с обычным мусором.
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