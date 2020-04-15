Новини про коронавірус 15 квітня: наймолодша жертва в Україні, Данія першою відкрила дитсадки
Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 15 квітня. 19-річний хлопець став наймолодшою жертвою коронавірусу в Україні. До кінця квітня в нашій країні може бути 10 000 інфікованих. Данія відкрила дитсатки і початкові школи. Трамп зупинив фінансування ВООЗ.
Новини про коронавірус в Україні 15 квітня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
- В Україні підтвердили 3 764 випадки COVID-19 (з них 392 – за останню добу). Кількість нових випадків за добу зросла на 11,2% – це антирекорд в Україні. 108 людей померли від коронавірусу, з них 56 чоловіків та 52 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%). 143 людини одужали.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Київ – 612 випадків (11 смертей);
- Чернівецька область — 589 випадків (8 смертей);
- Івано-Франківська область — 356 випадки (27 смертей);
- Тернопільська область — 287 випадків (5 смертей);
- Вінницька область — 241 випадок;
- Київська область — 230 випадки (9 смертей);
- Кіровоградська область — 192 випадки (8 смертей);
- Рівненська область — 173 випадки (7 смертей);
- Львівська область — 152 випадки (6 смертей);
- Житомирська область — 130 випадків (4 смерті);
- Закарпатська область — 110 випадків (4 смерті);
- Черкаська область — 105 випадків (2 смерті);
- Волинська область — 100 випадків (4 смерті);
- Запорізька область — 99 випадків (2 смерті);
- Сумська область — 77 випадків (4 смерті);
- Дніпропетровська область — 74 випадків;
- Одеська область — 70 випадків (1 смерть);
- Херсонська область — 41 випадок (1 смерть);
- Хмельницька область — 34 випадки (2 смерті);
- Полтавська область — 27 випадків;
- Харківська область — 25 випадків (1 смерть);
- Миколаївська область — 14 випадків;
- Донецька область — 12 випадків (1 смерть);
- Чернігівська область — 10 випадків (1 смерть);
- Луганська область — 4 випадки.
- За кордоном від коронавірусу лікується 175 українців. 25 наших громадян одужали, шестеро, на жаль, померли.
- У Збройних силах України підтверджено 23 випадки COVID-19. Одна людина померла, один пацієнт одужав.
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Головні новини про коронавірус в Україні
- На Волині від коронавірусу помер 19-річний хлопець. Це наймолодша жертва COVID-19 в Україні. У пацієнта був цукровий діабет.
- Семеро лікарів померли від коронавірусу в Україні. Більшість із них були за кордоном перед появою симптомів.
- Якби в Україні не ввели карантин, то сьогодні в нас було б уже 17 000 хворих, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, до кінця квітня в Україні буде близько 10 000 інфікованих, і це нормальна ситуація.
- Незабаром в Україну надійдуть ІФА-тести. Вони визначають наявність чи відсутність імунітету до COVID-19. Ці тести будуть одним з варіантів виходу з карантину.
- ПЛР-тести на коронавірус теж можуть давати хибні результати. Все через людський фактор. До прикладу, у Миколаївській області поставили під сумнів усі попередні аналізи, бо їх робили в неякісних пробірках. Також можуть впливати препарати, які вводили пацієнтам до тестування.
- У Дніпрі на вході в церкву УПЦ МП вирили глибоку траншею. На Вербну неділю там зухвало порушували карантин: влаштували масове богослужіння і причащали з однієї ложки.
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Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі за 15 квітня
Головне про коронавірус у світі
- У світі підтверджено 2 012 063 випадки COVID-19. 127 493 людини померли від коронавірусу, 489 795 – одужали. Динаміка нових випадків у світі щодня знижується: якщо 10 квітня було понад 96 000 нових випадків, то 14 квітня – майже 59 000. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (614 246), Іспанія (177 633), Італія (162 488), Франція (143 303) та Німеччина (132 210).
- У США новий максимум загиблих – за добу 2 392 жертви. Тим часом президент Дональд Трамп вирішив перекласти всю відповідальність на ВООЗ і призупиняє її фінансування. На його думку, організація не виконала свого обов'язку і не спинила пандемії. Трамп вважає, що ВООЗ мала раніше наполягти на припиненні авіасполечення з Китаєм.
- У Москві з 15 квітня ввели пропускний режим. Для проїзду на будь-якому виді транспорту та в'їзду в столицю потрібно оформити електронний пропуск. Це спровокувало величезні затори та живі черги. На входах у метро – натовпи росіян, не всі з масками, дистанції не дотримуються. В Росії вже майже 25 000 інфікованих і майже 200 смертей від коронавірусу.
- Перша країна Європи – Данія – після місяця карантину відкрила дитсадки і початкові школи. Середні та старші школи відновлять навчання у класах 10 травня.
- Чехія оприлюднила план виходу з карантину – його здійснюватимуть в 5 етапів. З 20 квітня відкриють низку ринків та майстерень, професійні спортсмени зможуть займатися в залах, а весілля до 10 осіб будуть дозволені. завершальний етап запланований на 8 червня – тоді відкриють всі заклади в торгових центрах, театри, готелі й ресторани.
- Єврокомісія закликала сортувати сміття, яке залишають хворі коронавірусом люди. Мішки з таким сміттям слід щільно зав'язувати, тоді їх можна викидати в урни зі звичайним сміттям.
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