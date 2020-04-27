Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 апреля. Украинские города протестуют против закрытия рынков, правительство позволит им работать на заседании в среду. В мире уже более 3 миллионов инфицированных. Мальта, Новая Зеландия и Китай заявляют о победе над коронавирусом на своих территориях.
Новости про коронавирус в Украине 27 апреля
Статистика распространения коронавируса в Украине
- В Украине подтвердили 9 009 случаев COVID-19 (из них 392 за последние сутки). 220 человек умерли от коронавируса: 116 мужчин и 104 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 864 человека выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава.
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География распространения коронавируса в Украине:
- Черновицкая область – 1375 случаев;
- Киев – 1220 случаев;
- Ивано-Франковская область – 761 случай;
- Тернопольская область – 612 случаев;
- Киевская область – 570 случаев;
- Ровенская область – 522 случая;
- Винницкая область – 398 случаев;
- Закарпатская область – 375 случаев;
- Львовская область – 358 случаев;
- Житомирская область – 351 случай;
- Кировоградская область – 337 случаев;
- Днепропетровская область – 310 случаев;
- Черкасская область – 267 случаев;
- Волынская область – 254 случая;
- Одесская область – 240 случаев;
- Запорожская область-204 случая;
- Харьковская область – 196 случаев;
- Полтавская область – 173 случая;
- Николаевская область – 115 случаев;
- Сумская область – 95 случаев;
- Херсонская область – 88 случаев;
- Хмельницкая область – 72 случая;
- Донецкая область – 52 случая;
- Черниговская область – 35 случаев;
- Луганская область – 29 случаев.
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- Коронавирус подтвердили у 1 749 медиков в Украине. Фактически каждый пятый инфицированный в Украине – медработник.
- В Вооруженных силах Украины зафиксировали 64 случая COVID-19. Двое военных, к сожалению, умерли. 18 уже выздоровели.
- За границей от COVID-19 лечится 163 украинца. 44 наших граждан выздоровели, 7 умерли.
- Оккупационная власть сообщает о 104 случаях COVID-19 в оккупированном Крыму и Севастополе.
Главные новости о коронавирусе в Украине
- Карантин может полностью закончиться быстрее, чем планировали. Первый этап ослабления ограничений может начаться после 11 мая. Следующие этапы не привязаны к датам. Поэтому второй, третий или четвертый этапы могут начаться одновременно, заявил премьер Денис Шмыгаль.
Как Украина будет выходить из карантина – 5 этапов / Инфографика 24 канала
- Кабмин в среду может позволить открыть продуктовые рынки. Это решение позволит рынкам заработать в пятницу, 1 мая. Ранее мэр Львова Андрей Садовый призвал власти принять такое решение. Закрытие рынков катастрофически ударило по карманам владельцев продуктовых рынков, продавцов и фермеров. Продукты быстро портятся, и времени мало. С аналогичными призывами к власти обратились мэр Ивано-Франковска и Днепропетровский облсовет. На Закарпатье предприниматели перекрывали трассу, в Черновцах пикетировали ОГА, на Херсонщине протестовали фермеры.
- Городские власти Черновцов не дождались решения Кабмина и уже разрешили рынкам работать с 6:00 до 20:00.
- Финляндия забрала украинских заробитчан чартером МАУ. Сейчас запланировано еще 2 таких рейса. Подобные проекты есть в Германии и Великобритании. СМИ сообщают, что Польша также готова прислать чартер за украинцами. Однако забирать будут только тех, кто имеет право на официальное трудоустройство за рубежом.
- В Почаеве не будут вводить чрезвычайное положение, местные власти опровергли этот фейк. На въездах в город есть 4 карантинных поста, где круглосуточно дежурят правоохранители, спасатели и медики.
- Столичная власть разработала собственный план выхода Киева из карантина. Однако он потребует утверждения правительства. Подробностей этого плана мэр Киева Виталий Кличко не рассказал. Кстати, конкретных дат запуска метро также нет, информация о 31 мая оказалась фейком.
- С начала карантина полиция зарегистрировала 9 477 протоколов о нарушениях и открыла 90 уголовных производств.
- Украинская футбольная Премьер-лига (УПЛ) может возобновиться 13-14 июня.
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Новости коронавируса в мире за 27 апреля
Главное про коронавирус в мире
- В мире подтверждено 3 017 770 случаев COVID-19. 208 016 человек умерли от коронавируса, 888 720 – выздоровели.
Топ-5 стран по количеству инфицированных:
- США – 989 838;
- Испания – 229 432;
- Италия – 197 675;
- Франция – 162 100;
- Германия – 158 142.
- Китай почти поборол инфекцию внутри страны, если верить официальным данным. Количество больных на сегодня не превышает 1000 случаев. Среди новых инфицированных – единичные случаи, привезенные из-за границы.
- В Гонконге несмотря на карантин возобновились протесты. Участники акции находятся в масках, пытаются соблюдать социальную дистанцию и не провоцировать полицейских.
- В России больных уже больше, чем в Китае, страна заняла 9 место по количеству инфицированных. В России официально подтвердили 87 147 случаев заражения коронавирусом, в Китае – 82 830.
- В Беларуси количество новых случаев COVID-19 вдвое больше, чем в Украине – 826.
- В Германии люди смогут работать из дома даже после окончания карантина. Над соответствующим законопроектом работает правительство. По предварительным подсчетам, четверть рабочей силы страны сейчас работает из дома.
- Япония запретила въезд гражданам 87 стран из-за пандемии коронавируас. В этом списке есть и Украина.
- На Мальте впервые с начала эпидемии не зафиксировали ни одного нового случая заражения за сутки. Только теперь страна подумает об ослаблении карантинных ограничений. До сих пор никаких смягчений не анонсировали.
- Еще одна победа над коронавирусом. В Новой Зеландии за минувшие сутки зафиксировали лишь один новый случай COVID-19.
- Турция готовится возобновить туристический сезон. Правда, без привычных all-inclusive, а количество шезлонгов на пляжах сократят вдвое.
- Ряд стран мира постепенно ослабляет карантин. В Саудовской Аравии 29 апреля откроют торговые центры и заводы. В Сербии открылись рынки, парикмахерские, салоны красоты, тренажерные залы. В Литве открылись для посетителей уличные кафе и музеи. А Дания вообще планирует полностью снять карантин до 10 мая. Как выходят из карантина другие страны Европы – читайте здесь.
- Шокирующие фото поступили из тюрьмы Сальвадора. Власть полностью игнорирует социальное дистанцирование для заключенных. Их усадили вплотную друг к другу, зато в защитных масках.
Никакой социальной дистанции в тюрьме Сальвадора / Фото: El Salcador's Presidensy Press
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Лекарства, вакцины, исследования коронавируса
- Более 600 человек в Китае уже получили вакцины от коронавируса. Там проходит второй этап клинических испытаний новой вакцины. На третий этап испытаний может потребоваться около года.
- Препарат Ремдесивир, который рассматривали как один из перспективных в лечении коронавируса, провалил клинические испытания. Кроме того, лекарства вызвали серьезные побочные реакции у пациентов.
- Американская студентка изобрела интересное решение для борьбы с коронавирусом. Она создала специальную татуировку, которая вибрирует каждый раз, когда человек пытается прикоснуться к лицу.