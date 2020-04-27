Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 апреля. Украинские города протестуют против закрытия рынков, правительство позволит им работать на заседании в среду. В мире уже более 3 миллионов инфицированных. Мальта, Новая Зеландия и Китай заявляют о победе над коронавирусом на своих территориях.

Новости про коронавирус в Украине 27 апреля

Статистика распространения коронавируса в Украине

В Украине подтвердили 9 009 случаев COVID-19 (из них 392 за последние сутки). 220 человек умерли от коронавируса: 116 мужчин и 104 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 864 человека выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава.

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География распространения коронавируса в Украине:

Черновицкая область – 1375 случаев;

Киев – 1220 случаев;

Ивано-Франковская область – 761 случай;

Тернопольская область – 612 случаев;

Киевская область – 570 случаев;

Ровенская область – 522 случая;

Винницкая область – 398 случаев;

Закарпатская область – 375 случаев;

Львовская область – 358 случаев;

Житомирская область – 351 случай;

Кировоградская область – 337 случаев;

Днепропетровская область – 310 случаев;

Черкасская область – 267 случаев;

Волынская область – 254 случая;

Одесская область – 240 случаев;

Запорожская область-204 случая;

Харьковская область – 196 случаев;

Полтавская область – 173 случая;

Николаевская область – 115 случаев;

Сумская область – 95 случаев;

Херсонская область – 88 случаев;

Хмельницкая область – 72 случая;

Донецкая область – 52 случая;

Черниговская область – 35 случаев;

Луганская область – 29 случаев.

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Коронавирус подтвердили у 1 749 медиков в Украине. Фактически каждый пятый инфицированный в Украине – медработник.

В Вооруженных силах Украины зафиксировали 64 случая COVID-19. Двое военных, к сожалению, умерли. 18 уже выздоровели.

За границей от COVID-19 лечится 163 украинца. 44 наших граждан выздоровели, 7 умерли.

Оккупационная власть сообщает о 104 случаях COVID-19 в оккупированном Крыму и Севастополе.

Главные новости о коронавирусе в Украине

Карантин может полностью закончиться быстрее, чем планировали. Первый этап ослабления ограничений может начаться после 11 мая. Следующие этапы не привязаны к датам. Поэтому второй, третий или четвертый этапы могут начаться одновременно, заявил премьер Денис Шмыгаль.

Как Украина будет выходить из карантина – 5 этапов / Инфографика 24 канала

Кабмин в среду может позволить открыть продуктовые рынки. Это решение позволит рынкам заработать в пятницу, 1 мая. Ранее мэр Львова Андрей Садовый призвал власти принять такое решение. Закрытие рынков катастрофически ударило по карманам владельцев продуктовых рынков, продавцов и фермеров. Продукты быстро портятся, и времени мало. С аналогичными призывами к власти обратились мэр Ивано-Франковска и Днепропетровский облсовет. На Закарпатье предприниматели перекрывали трассу, в Черновцах пикетировали ОГА, на Херсонщине протестовали фермеры.

Городские власти Черновцов не дождались решения Кабмина и уже разрешили рынкам работать с 6:00 до 20:00.

Финляндия забрала украинских заробитчан чартером МАУ. Сейчас запланировано еще 2 таких рейса. Подобные проекты есть в Германии и Великобритании. СМИ сообщают, что Польша также готова прислать чартер за украинцами. Однако забирать будут только тех, кто имеет право на официальное трудоустройство за рубежом.

В Почаеве не будут вводить чрезвычайное положение, местные власти опровергли этот фейк. На въездах в город есть 4 карантинных поста, где круглосуточно дежурят правоохранители, спасатели и медики.

Столичная власть разработала собственный план выхода Киева из карантина. Однако он потребует утверждения правительства. Подробностей этого плана мэр Киева Виталий Кличко не рассказал. Кстати, конкретных дат запуска метро также нет, информация о 31 мая оказалась фейком.

С начала карантина полиция зарегистрировала 9 477 протоколов о нарушениях и открыла 90 уголовных производств.



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Новости коронавируса в мире за 27 апреля

Главное про коронавирус в мире

В мире подтверждено 3 017 770 случаев COVID-19. 208 016 человек умерли от коронавируса, 888 720 – выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных:

США – 989 838;

Испания – 229 432;

Италия – 197 675;

Франция – 162 100;

Германия – 158 142.



Никакой социальной дистанции в тюрьме Сальвадора / Фото: El Salcador's Presidensy Press

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