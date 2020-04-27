Новини про коронавірус 27 квітня: в Україні запрацюють ринки, світ повертається до життя

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 27 квітня. Українські міста протестують проти закриття ринків, уряд дозволить їм працювати на засіданні в середу. У світі вже понад 3 мільйони інфікованих. Мальта, Нова Зеландія та Китай заявляють про перемогу над коронавірусом на своїх територіях.

Новини про коронавірус в Україні 27 квітня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

В Україні підтвердили 9 009 випадків COVID-19 (з них 392 за останню добу). 220 людей померли від коронавірусу: 116 чоловіків та 104 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 864 людини одужали, повідомляє пресслужба МОЗ.

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Географія поширення коронавірусу в Україні:

Чернівецька область – 1375 випадків;

Київ – 1220 випадків;

Івано-Франківська область – 761 випадок;

Тернопільська область – 612 випадків;

Київська область – 570 випадків;

Рівненська область – 522 випадки;

Вінницька область – 398 випадків;

Закарпатська область – 375 випадків;

Львівська область – 358 випадків;

Житомирська область – 351 випадок;

Кіровоградська область – 337 випадків;

Дніпропетровська область – 310 випадків;

Черкаська область – 267 випадків;

Волинська область – 254 випадки;

Одеська область – 240 випадків;

Запорізька область – 204 випадки;

Харківська область – 196 випадків;

Полтавська область – 173 випадки;

Миколаївська область – 115 випадків;

Сумська область – 95 випадків;

Херсонська область – 88 випадків;

Хмельницька область – 72 випадки;

Донецька область – 52 випадки;

Чернігівська область – 35 випадків;

Луганська область – 29 випадків.

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Коронавірус підтвердили у 1 749 медиків в Україні. Фактично кожен п'ятий інфікований в Україні – медпрацівник.

У Збройних силах України зафіксували 64 випадки COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. 18 вже одужали.

За кордоном від COVID-19 лікується 163 українці. 44 наших громадяни одужали, 7 померли.

Окупаційна влада повідомляє про 104 випадки COVID-19 в окупованому Криму та Севастополі.

Головні новини про коронавірус в Україні

Кабмін у середу може дозволити ринкам працювати. Раніше мер Львова Андрій Садовий закликав владу прийняти таке рішення. Закриття ринків катастрофічно вдарило по кишенях власників продуктових ринків, продавців та фермерів. Продукти швидко псуються і часу обмаль. З аналогічними закликами до влади звернулися мер Івано-Франківська та Дніпропетровська облрада. На Закарпатті підприємці перекривали трасу, у Чернівцях пікетували ОДА, на Херсонщині протестували фермери.

Міська влада Чернівців не дочекалася рішення Кабміну і вже дозволила ринкам працювати з 6:00 до 20:00.

Фінляндія забрала українських заробітчан чартером МАУ. Наразі заплановано ще 2 такі рейси. Подібні проєкти є в Німеччину та Велику Британію. ЗМІ повідомляють, що Польща також готова прислати чартер по українців. Однак забирати будуть лише тих, хто має право на офіційне працевлаштування за кордоном.

У Почаєві не вводитимуть надзвичайний стан – місцева влада спростувала цей фейк. На в'їздах у місто є 4 карантинні пости, де цілодобово чергують правоохоронці, рятувальники і медики.

Столична влада розробила власний план виходу Києва із карантину. Однак він потребувє затвердження уряду. Подробиць цього плану мер Києва Віталій Кличко не розповів. До речі, конкретних дат запуску метро також немає, інформація про 31 травня виявилась фейком.

Від початку карантину поліція зареєструвала 9 477 протоколів про порушення та відкрила 90 кримінальних проваджень.

Українська футбольна Прем'єр-ліга (УПЛ) може поновитися 13-14 червня.

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Новини про коронавірус у світі за 27 квітня

Головне про коронавірус у світі

У світі підтверджено 3 017 770 випадків COVID-19. 208 016 людей померли від коронавірусу, 888 720 – одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

США – 989 838;

Іспанія – 229 432;

Італія – 197 675;

Франція – 162 100;

Німеччина – 158 142.

Китай майже поборов інфекцію всередині країни, якщо вірити офіційним даним. Кількість хворих станом на сьогодні не перевищує 1000 випадків. Серед нових інфікованих – поодинокі випадки, привезені з-за кордону.

У Гонконзі попри карантин відновилися протести. Учасники акції перебувають в масках, намагаються дотримуватися соціальної дистанції і не провокувати поліцейських.

У Росії хворих вже більше, ніж в Китаї, країна посіла 9 місце за кількістю інфікованих. У Росії офіційно підтвердили 87 147 випадків зараження коронавірусом, у Китаї – 82 830.

У Білорусі кількість нових випадків COVID-19 удвічі більша, ніж в Україні – 826.

У Німеччині люди зможуть працювати з дому навіть після закінчення карантину. Над відповідним законопроєктом працює уряд. За попередніми підрахунками, чверть робочої сили країни зараз працює з дому.

Японія заборонила в'їзд громадянам 87 країн через пандемію коронавірусу. У цьому списку є й Україна.

На Мальті вперше з початку епідемії не зафіксували жодного нового випадку зараження за добу. Лише тепер країна подумає про послаблення карантинних обмежень. До сьогодні жодних пом'якшень не анонсували.

Ще одна перемога над коронавірусом. У Новій Зеландії за минулу добу зафіксували лише один новий випадок COVID-19.

Туреччина готується відновити туристичний сезон. Щоправда, без звичних all-inclusive, а кількість шезлонгів на пляжах скоротять удвічі.

Низка країн світу поступово послаблює карантин. У Саудівській Аравії 29 квітня відкриють торгові центри та заводи. У Сербії відкрилися ринки, перукарні, салони краси, тренажерні зали. У Литві відчинилися для відвідувачів вуличні кафе та музеї. А Данія взагалі планує повністю зняти карантин до 10 травня. Як виходять з карантину інші країни Європи – читайте тут.

Шокуючі фото надійшли із в'язниці Сальвадора. Влада повністю ігнорує соціальне дистанціювання для в'язнів. Їх посадили впритул один до одного, зате в захисних масках.



Жодної соціальної дистанції у в'язниці Сальвадора / Фото: El Salcador's Presidensy Press

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Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу

Понад 600 людей в Китаї вже отримали вакцини від коронавірусу. Там триває другий етап клінічних випробувань нової вакцини. На третій етап випробувань може знадобитися близько року.

Препарат Ремдесивір, який розглядали як один із найперспективніших у лікуванні коронавірусу, провалив клінічні випробування. Окрім того, ліки викликали серйозні побічні реакції в пацієнтів.