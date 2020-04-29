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      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
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      Новости о коронавирусе 29 апреля: адаптивный карантин, украинцев на Бали нашли мертвыми

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      Коронавирус Украины статистика 29 апреля 2020 – новости в Украине, мире
      Новости о коронавирусе в Украине и мире 29 апреля / unsplash.com

      Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 29 апреля. Карантин в Украине не ослабят досрочно, а после 11 мая в некоторых областях могут даже усилить ограничения. С 1 мая в Украине начнут работать рынки. На Бали нашли тела двух украинцев. В Испании выздоровело рекордное количество людей. В США жертв больше, чем во время Вьетнамской войны.

      Новости о коронавирусе в Украине 29 апреля

      Статистика распространения коронавируса в Украине

      • В Украине подтвердили 8 866 случаев COVID-19 (из них 456 за последние сутки). 250 человек умерли от коронавируса: 138 мужчин и 112 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). 1 103 пациента выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава.

      Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

      География распространения коронавируса в Украине:

      • Черновицкая область – 1489 случаев;
      • Киев – 1341 случай;
      • Ивано-Франковская область – 821 случай;
      • Тернопольская область – 708 случаев;
      • Киевская область – 643 случая;
      • Ровненская область – 588 случаев;
      • Винницкая область – 412 случаев;
      • Львовская область – 405 случаев;
      • Закарпатская область – 403 случая;
      • Кировоградская область – 377 случаев;
      • Житомирская область – 357 случаев;
      • Днепропетровская область – 323 случая;
      • Черкасская область – 282 случая;
      • Волынская область – 271 случай;
      • Одесская область – 261 случай;
      • Харьковская область – 237 случаев;
      • Запорожская область – 228 случаев;
      • Полтавская область – 188 случаев;
      • Николаевская область – 116 случаев;
      • Херсонская область – 111 случаев;
      • Сумская область – 98 случаев;
      • Хмельницкая область – 81 случай;
      • Донецкая область – 52 случая;
      • Черниговская область – 41 случай;
      • Луганская область – 33 случая.

      Интересно Рассчитали точные даты окончания пандемии COVID-19 в Украине и других странах

      • Коронавирус подтвердили у 1 976 медиков в Украине. Из всех инфицированных COVID-19 в Украине каждый пятый – медицинский работник.
         
      • В Вооруженных силах Украины зафиксировали 52 случая COVID-19. Двое военных, к сожалению, умерли. 20 уже выздоровели.
         
      • За границей от COVID-19 лечатся 162 украинца. 45 наших граждан выздоровели, 7 умерли.
         
      • В оккупированном Крыму отчитываются о 89 случаях COVID-19, в Севастополе – 36. Достоверной информации из ОРДЛО нет.

      Главные новости о коронавирусе в Украине

      • Более 100 предпринимателей пришли под Кабмин с требованием смягчить карантин. Они призвали позволить работать малому и среднему бизнесу. Люди перекрыли улицу Грушевского, после чего начались столкновения с полицией. Но этими драками не обошлось. Полицейские напали на журналиста Богдана Кутепова, который все это снимал из парковой зоны. В отношении правоохранителей начали служебное расследование.
         
      • В правительстве заявили, что не смягчат карантин досрочно, протесты никак не повлияют на решение Кабмина. Более того, с 11 мая в Украине введут адаптивный карантин. В то время, как в одних областях карантин будут ослаблять, в других (где много случаев COVID-19) ограничения могут усиливать.
         
      • С 1 мая в Украине откроют рынки. Однако они должны соблюдать ряд требований: работники и покупатели в масках, на входе – антисептики, не более одного человека на 10 квадратных метров и тому подобное.
         
      • Руководители госпредприятий во время карантина будут ограничены в размере зарплат – не больше 47 000 гривен. На заседании 29 апреля правительство также одобрило кредиты для предпринимателей под государственные гарантии.
         
      • В Украине создали карту прогноза заболеваемости COVID-19 для каждой области. Здесь можно увидеть оптимистический и пессимистический прогноз на неделю.
         
      • Двух украинцев нашли мертвыми в гостиничном номере на Бали. Их тела проверяют на коронавирус.
         
      • МАУ пришлось отменить рейс Киев – Лондон, запланированный на 29 апреля, из-за запрета Госавиаслужбы. На этом чартере в Великобританию должны были добраться украинские заробитчане, рейс заказал работодатель.
         
      • В Днепре на домах, где живут больные коронавирусом, городские власти развешивают предупреждения. Такие объявления разместили на почти 150 подъездах Днепра.
         
      • Офис генпрокурора начал уголовное производство из-за нарушения карантина в Киевском СИЗО. Работники не носят маски, а также не обеспечили средствами индивидуальной защиты заключенных. В учреждении находится более 2,4 тысячи заключенных, ежедневно там работают 420 человек.
         
      • Правительство инициирует амнистию более 3 тысяч заключенных, чтобы уменьшить количество людей в тюрьмах и этим остановить распространение COVID-19.
         
      • Коронавирус проник в облгосадминистрации. 1 случай обнаружили в Ровненской ОГА. В Закарпатской ОГА 7 случаев, в здании ввели ряд ограничений.
         
      • Скандал из-за масок. СБУ 28 апреля сообщила, что "разоблачила и блокировала в Кропивницком реализацию за границу крупной партии товаров противоэпидемического назначения". Мать задержанного заявила, что маски не являются медицинскими, семья их изготовила самостоятельно.

      Инструкция Карантин и больные COVID-19: как получить листок нетрудоспособности и компенсацию

      Новости о коронавирусе в мире за 29 апреля

      Главное о коронавирусе в мире

      В мире подтверждено 3 160 552 случая COVID-19. 219 253 человека умерли от коронавируса, 974 640 – выздоровели.

      Топ-5 стран по количеству инфицированных:

      • США – 1 035 765;
      • Испания – 236 899;
      • Италия – 201 505;
      • Франция – 165 911;
      • Великобритания – 161 145.
      • Число жертв коронавируса в США превысило потери страны во Вьетнамской войне. А тем временем руководство страны пренебрегает карантинными требованиями. Вице-президент США Майк Пенс пришел в клинику без маски.
         
      • В Испании за сутки из больниц выписали почти 6 400 пациентов, которые выздоровели от коронавируса! Это рекорд с начала пандемии. С 4 мая страна ослабит карантин. На первом этапе там разрешат заниматься спортом на открытом воздухе, навещать родственников и друзей в пределах одной провинции, откроют рестораны на вынос.
         
      • В Германии возросло число новых случаев COVID-19 и смертей. Немцам рекомендуют отложить зарубежные поездки минимум до середины июня.
         
      • В Польше выборы президента 10 мая могут пройти путем почтового голосования. Премьер призывает Сенат безотлагательно принять соответствующий законопроект. Впрочем, уже в начале мая в стране еще больше ослабят карантин. С 4 мая откроют гостиницы, торговые центры, музеи и библиотеки, с 6 мая – ясли и детсады.
         
      • В Туркменистане коронавируса якобы "нет". Впрочем перед визитом представителей ВОЗ из зоны карантина вывезли почти полтысячи пациентов с подозрением на COVID-19 и отпустили по домам.
         
      • В России уже почти 100 000 больных. Наша восточная соседка уже восьмая в списке стран мира по количеству инфицированных.
         
      • Коронавирус внес коррективы в правила Оскара-2021. Теперь на статуэтку могут претендовать ленты, которые представили онлайн, а не в кинотеатрах.
         
      • Не везет звездному футболисту "Ювентуса" Пауло Дибале. У него уже в четвертый раз обнаружили коронавирус, он лечится больше месяца.

      Обратите внимание COVID-19: 5 оснований для оптимизма от британского профессора

      Лекарства, вакцины, исследования коронавируса 

      • Минздрав Украины добавил гепарин в протокол лечения больных коронавирусной инфекцией. Его решили применять для лечения и профилактики одного из осложнений.

       

      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Новости Украины
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