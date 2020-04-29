Новости о коронавирусе 29 апреля: адаптивный карантин, украинцев на Бали нашли мертвыми

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 29 апреля. Карантин в Украине не ослабят досрочно, а после 11 мая в некоторых областях могут даже усилить ограничения. С 1 мая в Украине начнут работать рынки. На Бали нашли тела двух украинцев. В Испании выздоровело рекордное количество людей. В США жертв больше, чем во время Вьетнамской войны.