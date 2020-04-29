Новини про коронавірус 29 квітня: адаптивний карантин, українців на Балі знайшли мертвими

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 квітня. Карантин в Україні не послаблять достроково, а після 11 травня в деяких областях можуть навіть посилити обмеження. З 1 травня в Україні запрацюють ринки. На Балі знайшли тіла двох українців. В Іспанії одужала рекордна кількість людей. У США жертв більше, ніж під час В'єтнамської війни.