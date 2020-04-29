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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Новини про коронавірус 29 квітня: адаптивний карантин, українців на Балі знайшли мертвими

      - Читать новость на русском
      Коронавірус Україна – статистика 29 квітня 2020 Україна, світ
      Новини про коронавірус в Україні та світі 29 квітня / unsplash.com

      Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 квітня. Карантин в Україні не послаблять достроково, а після 11 травня в деяких областях можуть навіть посилити обмеження. З 1 травня в Україні запрацюють ринки. На Балі знайшли тіла двох українців. В Іспанії одужала рекордна кількість людей. У США жертв більше, ніж під час В'єтнамської війни.

      Новини про коронавірус в Україні 29 квітня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні

      • В Україні підтвердили 8 866 випадків COVID-19 (з них 456 за останню добу). 250 людей померло від коронавірусу: 138 чоловіків та 112 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%). 1 103 пацієнти одужали, повідомляє пресслужба МОЗ.

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:

      • Чернівецька область – 1489 випадків;
      • Київ – 1341 випадок;
      • Івано-Франківська область – 821 випадок;
      • Тернопільська область – 708 випадків;
      • Київська область – 643 випадки;
      • Рівненська область – 588 випадків;
      • Вінницька область – 412 випадків;
      • Львівська область – 405 випадків;
      • Закарпатська область – 403 випадки;
      • Кіровоградська область – 377 випадків;
      • Житомирська область – 357 випадків;
      • Дніпропетровська область – 323 випадки;
      • Черкаська область – 282 випадки;
      • Волинська область – 271 випадок;
      • Одеська область – 261 випадок;
      • Харківська область – 237 випадків;
      • Запорізька область – 228 випадків;
      • Полтавська область – 188 випадків;
      • Миколаївська область – 116 випадків;
      • Херсонська область – 111 випадків;
      • Сумська область – 98 випадків;
      • Хмельницька область – 81 випадок;
      • Донецька область – 52 випадки;
      • Чернігівська область – 41 випадок;
      • Луганська область – 33 випадки.

      Цікаво Розрахували точні дати закінчення пандемії COVID-19 в Україні та інших країнах

      • Коронавірус підтвердили у 1 976 медиків в Україні. Зі всіх інфікованих COVID-19 в Україні кожен п'ятий – медичний працівник.
      • У Збройних силах України зафіксували 52 випадки COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. 20 вже одужали.
      • За кордоном від COVID-19 лікується 162 українці. 45 наших громадян одужали, 7 померли.
      • В Окупованому Криму звітують про 89 випадків COVID-19, у Севастополі – 36. Достовірної інформації з ОРДЛО немає.

      Головні новини про коронавірус в Україні

      • Понад 100 підприємців прийшли під Кабмін з вимогою пом'якшити карантин. Вони закликали дозволити працювати малому та середньому бізнесу. Люди перекрили вулицю Грушевського, після чого почалися сутички з поліцією. Але цими бійками не обійшлося. Поліцейські напали на журналіста Богдана Кутєпова, який усе це знімав з паркової зони. Щодо правоохоронців розпочали службове розслідування.
      • В уряді заявили, що не пом'якшать карантину достроково, протести ніяк не вплинуть на рішення Кабміну. Більше того, з 11 травня в Україні введуть адаптивний карантин. В той час, як в одних областях карантин послаблюватимуть, в інших (де багато випадків COVID-19) обмеження можуть посилювати.
      • З 1 травня в Україні відкриють ринки. Однак вони повинні дотримуватися низки вимог: працівники і покупці в масках, на вході – антисептики, не більше однієї людини на 10 метрів квадратних тощо.
      • МАУ довелося скасувати рейс Київ – Лондон, запланований на 29 квітня, через заборону Державіаслужби. Цим чартером у Британію мали дістатися українські заробітчани, рейс замовив роботодавець.
      • Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження через порушення карантину в Київському СІЗО. Працівники не носять масок, а також не забезпечили засобами індивідуального захисту ув'язнених. В установі перебуває понад 2,4 тисячі в'язнів, щодня там працюють 420 людей.
      • Коронавірус прокрався в облдержадміністрації. 1 випадок виявили в Рівненській ОДА. У Закарпатській ОДА 7 випадків, у будівлі ввели низку обмежень.
      • Скандал через маски. СБУ 28 квітня повідомила, що "викрила і блокувала у Кропивницькому реалізацію за кордон великої партії товарів протиепідемічного призначення". Мати затриманого заявила, що маски не є медичними, родина їх виготовила самостійно.

      Інструкція Карантин та хворі на COVID-19: як отримати листок непрацездатності й компенсацію

      Новини про коронавірус у світі за 29 квітня

      Головне про коронавірус у світі

      • У світі підтверджено 3 160 552 випадки COVID-19. 219 253 людини померли від коронавірусу, 974 640 – одужали.

      Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

      • США – 1 035 765;
      • Іспанія – 236 899;
      • Італія – 201 505;
      • Франція – 165 911;
      • Велика Британія – 161 145.
      • В Іспанії за добу з лікарень виписали майже 6 400 пацієнтів, які одужали від коронавірусу! Це рекорд з початку пандемії. З 4 травня країна послабить карантин. На першому етапі там дозволять займатися спортом на відкритому повітрі, провідувати родичів і друзів в межах однієї провінції, відкриють ресторани на виніс. 
      • В китайському Ухані відроджується життя. Запрацювала головна туристична локація міста – Вежа жовтого журавля.
      • У Німеччині зросла кількість нових випадків COVID-19 та смертей. Німцям рекомендують відкласти закордонні поїздки щонайменше до середини червня.
      • У Польщі вибори президента 10 травня можуть пройти шляхом поштового голосування. Прем'єр закликає Сенат невідкладно ухвалити відповідний законопроєкт. Втім, вже на початку травня в країні ще більше послаблять карантин. З 4 травня відкриють готелі, торгові центри, музеї і бібліотеки, з 6 травня – ясла і дитсадки.
      • У Туркменістані коронавірусу нібито "немає". Втім перед візитом представників ВООЗ із зони карантину вивезли майже пів тисячі пацієнтів з підозрою на COVID-19 і відпустили по домівках.
      • У Росії вже майже 100 000 хворих. Наша східна сусідка вже восьма у списку країн світу за кількістю інфікованих.
      • Коронавірус вніс корективи у правила Оскара-2021. Тепер на статуетку можуть претендувати стрічки, які презентували онлайн, а не в кінотеатрах.
      • Не щастить зірковому футболісту "Ювентуса" Пауло Дібалі. У нього вже вчетверте виявили коронавірус, він лікується більше місяця.

      Зверніть увагу COVID-19: 5 підстав для оптимізму від британського професора

      Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу

      • МОЗ України додало гепарин до протоколу лікування хворих на коронавірусну інфекцію. Його вирішили застосовувати для лікування та профілактики одного з ускладнень.

       

      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Новини України
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