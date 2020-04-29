Новини про коронавірус 29 квітня: адаптивний карантин, українців на Балі знайшли мертвими
Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 квітня. Карантин в Україні не послаблять достроково, а після 11 травня в деяких областях можуть навіть посилити обмеження. З 1 травня в Україні запрацюють ринки. На Балі знайшли тіла двох українців. В Іспанії одужала рекордна кількість людей. У США жертв більше, ніж під час В'єтнамської війни.
Новини про коронавірус в Україні 29 квітня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
- В Україні підтвердили 8 866 випадків COVID-19 (з них 456 за останню добу). 250 людей померло від коронавірусу: 138 чоловіків та 112 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%). 1 103 пацієнти одужали, повідомляє пресслужба МОЗ.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Чернівецька область – 1489 випадків;
- Київ – 1341 випадок;
- Івано-Франківська область – 821 випадок;
- Тернопільська область – 708 випадків;
- Київська область – 643 випадки;
- Рівненська область – 588 випадків;
- Вінницька область – 412 випадків;
- Львівська область – 405 випадків;
- Закарпатська область – 403 випадки;
- Кіровоградська область – 377 випадків;
- Житомирська область – 357 випадків;
- Дніпропетровська область – 323 випадки;
- Черкаська область – 282 випадки;
- Волинська область – 271 випадок;
- Одеська область – 261 випадок;
- Харківська область – 237 випадків;
- Запорізька область – 228 випадків;
- Полтавська область – 188 випадків;
- Миколаївська область – 116 випадків;
- Херсонська область – 111 випадків;
- Сумська область – 98 випадків;
- Хмельницька область – 81 випадок;
- Донецька область – 52 випадки;
- Чернігівська область – 41 випадок;
- Луганська область – 33 випадки.
Цікаво Розрахували точні дати закінчення пандемії COVID-19 в Україні та інших країнах
- Коронавірус підтвердили у 1 976 медиків в Україні. Зі всіх інфікованих COVID-19 в Україні кожен п'ятий – медичний працівник.
- У Збройних силах України зафіксували 52 випадки COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. 20 вже одужали.
- За кордоном від COVID-19 лікується 162 українці. 45 наших громадян одужали, 7 померли.
- В Окупованому Криму звітують про 89 випадків COVID-19, у Севастополі – 36. Достовірної інформації з ОРДЛО немає.
Головні новини про коронавірус в Україні
- Понад 100 підприємців прийшли під Кабмін з вимогою пом'якшити карантин. Вони закликали дозволити працювати малому та середньому бізнесу. Люди перекрили вулицю Грушевського, після чого почалися сутички з поліцією. Але цими бійками не обійшлося. Поліцейські напали на журналіста Богдана Кутєпова, який усе це знімав з паркової зони. Щодо правоохоронців розпочали службове розслідування.
- В уряді заявили, що не пом'якшать карантину достроково, протести ніяк не вплинуть на рішення Кабміну. Більше того, з 11 травня в Україні введуть адаптивний карантин. В той час, як в одних областях карантин послаблюватимуть, в інших (де багато випадків COVID-19) обмеження можуть посилювати.
- З 1 травня в Україні відкриють ринки. Однак вони повинні дотримуватися низки вимог: працівники і покупці в масках, на вході – антисептики, не більше однієї людини на 10 метрів квадратних тощо.
- Керівники держпідприємств під час карантину будуть обмежені в розмірі зарплат – не більше 47 000 гривень. На засіданні 29 квітня уряд також схвалив кредити для підприємців під державні гарантії.
- В Україні створили карту з прогнозом захворюваності на COVID-19 для кожної області. Тут можна побачити оптимістичний і песимістичний прогноз на тиждень.
- Двох українців знайшли мертвими у готельному номері на Балі. Їхні тіла перевіряють на коронавірус.
- МАУ довелося скасувати рейс Київ – Лондон, запланований на 29 квітня, через заборону Державіаслужби. Цим чартером у Британію мали дістатися українські заробітчани, рейс замовив роботодавець.
- У Дніпрі на будинках, де живуть хворі коронавірусом, міська влада розвішує попередження. Такі оголошення розмістили на майже 150 під'їздах Дніпра.
- Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження через порушення карантину в Київському СІЗО. Працівники не носять масок, а також не забезпечили засобами індивідуального захисту ув'язнених. В установі перебуває понад 2,4 тисячі в'язнів, щодня там працюють 420 людей.
- Уряд ініціює амністію понад 3 тисяч ув’язнених, щоб зменшити кількість людей у в'язницях і цим зупинити поширення COVID-19.
- Коронавірус прокрався в облдержадміністрації. 1 випадок виявили в Рівненській ОДА. У Закарпатській ОДА 7 випадків, у будівлі ввели низку обмежень.
- Скандал через маски. СБУ 28 квітня повідомила, що "викрила і блокувала у Кропивницькому реалізацію за кордон великої партії товарів протиепідемічного призначення". Мати затриманого заявила, що маски не є медичними, родина їх виготовила самостійно.
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Новини про коронавірус у світі за 29 квітня
Головне про коронавірус у світі
- У світі підтверджено 3 160 552 випадки COVID-19. 219 253 людини померли від коронавірусу, 974 640 – одужали.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих:
- США – 1 035 765;
- Іспанія – 236 899;
- Італія – 201 505;
- Франція – 165 911;
- Велика Британія – 161 145.
- Кількість жертв коронавірусу у США перевищила втрати країни у В'єтнамській війні. А тим часом керівництво країни нехтує карантинними вимогами. Віцепрезидент США Майк Пенс прийшов у клініку без маски.
- В Іспанії за добу з лікарень виписали майже 6 400 пацієнтів, які одужали від коронавірусу! Це рекорд з початку пандемії. З 4 травня країна послабить карантин. На першому етапі там дозволять займатися спортом на відкритому повітрі, провідувати родичів і друзів в межах однієї провінції, відкриють ресторани на виніс.
- В китайському Ухані відроджується життя. Запрацювала головна туристична локація міста – Вежа жовтого журавля.
- У Німеччині зросла кількість нових випадків COVID-19 та смертей. Німцям рекомендують відкласти закордонні поїздки щонайменше до середини червня.
- У Польщі вибори президента 10 травня можуть пройти шляхом поштового голосування. Прем'єр закликає Сенат невідкладно ухвалити відповідний законопроєкт. Втім, вже на початку травня в країні ще більше послаблять карантин. З 4 травня відкриють готелі, торгові центри, музеї і бібліотеки, з 6 травня – ясла і дитсадки.
- У Туркменістані коронавірусу нібито "немає". Втім перед візитом представників ВООЗ із зони карантину вивезли майже пів тисячі пацієнтів з підозрою на COVID-19 і відпустили по домівках.
- У Росії вже майже 100 000 хворих. Наша східна сусідка вже восьма у списку країн світу за кількістю інфікованих.
- Коронавірус вніс корективи у правила Оскара-2021. Тепер на статуетку можуть претендувати стрічки, які презентували онлайн, а не в кінотеатрах.
- Не щастить зірковому футболісту "Ювентуса" Пауло Дібалі. У нього вже вчетверте виявили коронавірус, він лікується більше місяця.
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Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу
- МОЗ України додало гепарин до протоколу лікування хворих на коронавірусну інфекцію. Його вирішили застосовувати для лікування та профілактики одного з ускладнень.