Курьез на пресс-марафоне президента: Зеленский "уменьшил" население Львова вдвое

Владимир Зеленский во время пресс-марафона (рекордного, к слову, по продолжительности) 10 октября сравнил население Львова и Мариуполя. Как оказалось, по мнению президента, в этих городах живет примерно одинаковое количество людей. На самом деле это совсем не так.

"Я уважаю каждого львовянина. Мы долго искали губернатора, которого полюбит Львов", – говорил Владимир Зеленский.

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Однако после этих слов президент несколько оскорбил львовян, "уменьшив" их количество чуть ли не вдвое.

В разговоре с журналистами говорилось о поставках воды на оккупированных районах Донбасса и об экономической блокаде. Во время дискуссии Зеленский обратился ко львовской журналистке с вопросом: "Во Львове какое население?" И сам же ответил: "Ну, около 500 тысяч".

При этом украинский президент поставил на одну ступень по населению города Львов и Мариуполь.

Интересный факт о рекорде: пресс-марафон Зеленского стал самым длинным в мире

Удивленная журналистка ответила президенту, что во Львове сейчас примерно миллион людей живет: "Мы активно развиваемся".

Заметим, официально госстат сообщал, что по состоянию на 1 января 2019 года население Львова – 724 713 человек.

При этом в Мариуполе по состоянию на эту же дату – 440 367 человек.