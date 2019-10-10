20:31
10 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и его "элитное" подразделение. Пине поставили памятник
      Вєсті Кремля
      22:25, 9 октября
      Вести.UA: Мендель спасает святой покой Зеленского. Кому молятся в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:34, сегодня
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Курьез на пресс-марафоне президента: Зеленский "уменьшил" население Львова вдвое

      44 Читати новину українською
      Оказалось, что Зеленский плохо знает Львов
      Оказалось, что Зеленский плохо знает Львов / segodnya.ua

      Владимир Зеленский во время пресс-марафона (рекордного, к слову, по продолжительности) 10 октября сравнил население Львова и Мариуполя. Как оказалось, по мнению президента, в этих городах живет примерно одинаковое количество людей. На самом деле это совсем не так.

      "Я уважаю каждого львовянина. Мы долго искали губернатора, которого полюбит Львов", – говорил Владимир Зеленский.

      Читайте также: Те, кто хотят, потерпят, – Зеленский о канабисе в Украине: видео

      Однако после этих слов президент несколько оскорбил львовян, "уменьшив" их количество чуть ли не вдвое.

      В разговоре с журналистами говорилось о поставках воды на оккупированных районах Донбасса и об экономической блокаде. Во время дискуссии Зеленский обратился ко львовской журналистке с вопросом: "Во Львове какое население?" И сам же ответил: "Ну, около 500 тысяч".

      При этом украинский президент поставил на одну ступень по населению города Львов и Мариуполь.

      Интересный факт о рекорде: пресс-марафон Зеленского стал самым длинным в мире

      Удивленная журналистка ответила президенту, что во Львове сейчас примерно миллион людей живет: "Мы активно развиваемся".

      Заметим, официально госстат сообщал, что по состоянию на 1 января 2019 года население Львова 724 713 человек.
      При этом в Мариуполе по состоянию на эту же дату – 440 367 человек.

      Пресс-марафон зеленского: последние новости
      •  
      blog_ava
      Пресс-марафон Зеленского: онлайн-трансляция конференции
      сегодня
      3236
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Пресс-марафон Зеленского Владимир Зеленский Новости Львова Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир
      сегодня , 20:28 Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир
      Світлана Попова 7
      ПРИВАТное дело: чего на самом деле хочет Коломойский от Приватбанка и президента
      сегодня , 19:19 ПРИВАТное дело: чего на самом деле хочет Коломойский от Приватбанка и президента
      Ірина Поліщук 142
      Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины
      сегодня , 18:57 Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины
      Ірина Юрковська 418
      Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      сегодня , 17:00 Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      Андрій Воропаєв 1483
      Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      сегодня , 15:00 Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      Герус Андрій 2361
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук