Leopolis Jazz Fest завершился: чем поразил последний день фестиваля

Львовский праздник джаза подошел к концу. За 5 дней на Leopolis Jazz Fest именитые исполнители вызвали настоящий фурор у публики. Изюминкой 1 июля стало празднование Дня Канады во Львове.

Поэтому на празднике джаза было еще больше иностранных гостей. Для ценителей Канады на площади Рынок – сцена и исключительно тамошние музыканты.

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"Как раз в рамках фестиваля мы с посольством Канады в сотрудничестве привезли три самых известных в Канаде коллектива джазовых, сегодня они в течение дня выступают. И в посольстве Канады большое количество дополнительных активностей для празднования этого дня", – отметила исполнительный директор Leopolis Jazz Fest Наталья Горбачевская.

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Для львовян Leopolis Jazz Fest – это не только возможность поджазовать, но и хорошая возможность похвастаться старым городом. А он, говорят музыканты, очаровал всего за несколько мгновений.

Мы имели ночь пятницы, чтобы исследовать вечерний город. И я не мог поверить, насколько прекрасно это было! Я чувствую себя очень восторженным. Раньше никогда не посещал до этого, а особенно Львов – это очень красивый город. И я надеюсь, что вернусь сюда в следующем году,

– рассказал лидер группы Jake Koffman Quartet Джейк Коффман.

На сцене в этот день: Jake Koffman Quartet, Alex Goodman Quartet i John Stech Trio. Последние, кроме джазовых композиций, исполнили и знаменитый украинский аркан в собственной аранжировке. Посетители нынешним фестивалем довольны. Говорят, настроение не портит даже капризная погода. И добавляют: гордятся своим городом, который в этот раз, как и всегда, на высоком уровне.