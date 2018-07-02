11:01
2 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
15°C 10°C
  • вторник
    19°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Парламентские лучи добра. Августо Матиос
Вєсті.UA
09:01, 1 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Leopolis Jazz Fest завершился: чем поразил последний день фестиваля

29 Читати новину українською

Львовский праздник джаза подошел к концу. За 5 дней на Leopolis Jazz Fest именитые исполнители вызвали настоящий фурор у публики. Изюминкой 1 июля стало празднование Дня Канады во Львове.

Поэтому на празднике джаза было еще больше иностранных гостей. Для ценителей Канады на площади Рынок – сцена и исключительно тамошние музыканты.

Читайте также: Leopolis Jazz Fest: какие впечатления от фестиваля получили слушатели и сами артисты

"Как раз в рамках фестиваля мы с посольством Канады в сотрудничестве привезли три самых известных в Канаде коллектива джазовых, сегодня они в течение дня выступают. И в посольстве Канады большое количество дополнительных активностей для празднования этого дня", – отметила исполнительный директор Leopolis Jazz Fest Наталья Горбачевская.

Читайте также: Во Львове канадские военные раздают панкейки под открытым небом

Для львовян Leopolis Jazz Fest – это не только возможность поджазовать, но и хорошая возможность похвастаться старым городом. А он, говорят музыканты, очаровал всего за несколько мгновений.

Мы имели ночь пятницы, чтобы исследовать вечерний город. И я не мог поверить, насколько прекрасно это было! Я чувствую себя очень восторженным. Раньше никогда не посещал до этого, а особенно Львов – это очень красивый город. И я надеюсь, что вернусь сюда в следующем году,
– рассказал лидер группы Jake Koffman Quartet Джейк Коффман.

На сцене в этот день: Jake Koffman Quartet, Alex Goodman Quartet i John Stech Trio. Последние, кроме джазовых композиций, исполнили и знаменитый украинский аркан в собственной аранжировке. Посетители нынешним фестивалем довольны. Говорят, настроение не портит даже капризная погода. И добавляют: гордятся своим городом, который в этот раз, как и всегда, на высоком уровне.

Теги: Новости Украины Новости Львова Leopolis Jazz Fest Музыка
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Уряд оголосив війну контрабандистам: чи "кришуватиме" митників поліція
сегодня, 11:00 Уряд оголосив війну контрабандистам: чи "кришуватиме" митників поліція
Тетяна Мартинюк 5
Чтобы отпраздновать День рождения в Луганске, сначала нужно месяц отпахать
сегодня, 08:43 Чтобы отпраздновать День рождения в Луганске, сначала нужно месяц отпахать
Ольга Черненко 563
Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
1 июля, 22:00 Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1451
Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
1 июля, 21:00 Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
Сергій Лещенко 193
Аваковські реформи: як політично залежне МВС перетворюється на репресивну машину
1 июля, 20:00 Аваковські реформи: як політично залежне МВС перетворюється на репресивну машину
Олександра Дрік 192
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук