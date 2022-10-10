Массированная ракетная атака Украины: что сейчас происходит в городах
Россияне с самого утра 10 октября нанесли массированный ракетный удар по большинству областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Днепре, Запорожье и еще ряде регионов.
24 канал собрал всю актуальную информацию о массированном ударе по Украине 10 октября.
Важно Нас пытаются стереть с лица земли, – Зеленский о массированных обстрелах
На многочисленные ракетные обстрелы сразу отреагировали в Офисе Президента. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подчеркнул, что есть информация об ударах во многих городах страны. В результате обстрелов пострадали гражданские.
В то же время, президент Владимир Зеленский сказал, что на 229-й день Украину пытаются уничтожить и стереть с лица земли.
Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными,
– подчеркнул президент.
В целом с утра 10 октября взрывы прогремели в:
- Ровенской;
- Львовской;
- Тернопольской;
- Хмельницкий;
- Днепропетровской;
- Житомирской;
- Полтавской;
- Харьковской;
- Николаевской;
- Сумской;
- Ивано-Франковской;
- Киевской области и Киеве.
Киев
Враг нанес удар по Киеву примерно в 8:30. Оккупанты попали прямо в центр украинской столицы. Местные СМИ отмечают, что одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской. После прилетов в небо над столицей поднялся столб дыма. В ГСЧС сообщили, что в результате утреннего ракетного удара по Киеву есть раненые и погибшие.
В общем, известно о прилетах в:
- Шевченковском,
- Соломенском районах.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких попаданиях в объекты критической инфраструктуры города.