Массовое возвращение украинцев из-за границы и как экономить во время карантина – видео недели
24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.
Эвакуация украинцев из-за закрытия границ
С начала карантина в Украину из-за границы вернулись 109 тысяч граждан. До закрытия границ для пассажирских перевозок, в течение 27 марта, домой вернулись 37,3 тысячи украинцев. Зато из страны выехали 4,4 тысячи иностранцев.
Смотрите видео: как происходило возвращение украинцев из-за границы
Простые правила, как сохранить бюджет
Сидя дома, украинцы начали делать много неоправданных покупок. Эксперты объяснили, что людям надо научиться жить в новых реалиях. Следовательно пытаться уменьшить свои расходы, четко продумать, как распределить сбережения, чтобы их хватило до конца карантина.
Смотрите видео: как правильно экономить во время карантина
Страшные реалии вспышки коронавируса в США
США обогнали Китай по количеству пораженных коронавирусом. В стране пока не хватает медицинского оборудования и тестов. Кроме этого, в моргах нет места для умерших. На улицах Нью-Йорка разместили мобильные морги, вероятнее всего, для тех, кто умер от COVID-19.
Смотрите видео: что творится в Америке из-за пандемии коронавируса
Аваков наращивает мощь всеми доступными методами
Инициативу в борьбе с коронавирусом в Украине берут на себя разные политические фигуры. В частности, министр внутренних дел сделал за несколько дней не одно заявление по вопросам, которые не относятся к его компетенции. Например, об остановке работы всего транспорта. Из-за этого Арсена Авакова в сети в шутку называли президентом и главой правительства.
Смотрите видео: насколько возросла влиятельность Арсена Авакова
В Китае удалось побороть вспышку коронавируса
В провинции Хубэй, откуда коронавирус Covid-19 распространился на весь мир, отменили карантин. Город Ухань, где зафиксировали первый случай заболевания, понемногу оживает. Там уже частично восстановили движение железной дороги и метро, на очереди – авиасообщение. На борьбу с заболеванием ушло почти 3 месяца.
Смотрите видео: как Китаю удалось справиться с пандемией
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