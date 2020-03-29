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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Массовое возвращение украинцев из-за границы и как экономить во время карантина – видео недели

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      Видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Эвакуация украинцев из-за закрытия границ

      С начала карантина в Украину из-за границы вернулись 109 тысяч граждан. До закрытия границ для пассажирских перевозок, в течение 27 марта, домой вернулись 37,3 тысячи украинцев. Зато из страны выехали 4,4 тысячи иностранцев.

      Смотрите видео: как происходило возвращение украинцев из-за границы

      Простые правила, как сохранить бюджет

      Сидя дома, украинцы начали делать много неоправданных покупок. Эксперты объяснили, что людям надо научиться жить в новых реалиях. Следовательно пытаться уменьшить свои расходы, четко продумать, как распределить сбережения, чтобы их хватило до конца карантина.

      Смотрите видео: как правильно экономить во время карантина

      Страшные реалии вспышки коронавируса в США

      США обогнали Китай по количеству пораженных коронавирусом. В стране пока не хватает медицинского оборудования и тестов. Кроме этого, в моргах нет места для умерших. На улицах Нью-Йорка разместили мобильные морги, вероятнее всего, для тех, кто умер от COVID-19.

      Смотрите видео: что творится в Америке из-за пандемии коронавируса

      Аваков наращивает мощь всеми доступными методами

      Инициативу в борьбе с коронавирусом в Украине берут на себя разные политические фигуры. В частности, министр внутренних дел сделал за несколько дней не одно заявление по вопросам, которые не относятся к его компетенции. Например, об остановке работы всего транспорта. Из-за этого Арсена Авакова в сети в шутку называли президентом и главой правительства.

      Смотрите видео: насколько возросла влиятельность Арсена Авакова

      В Китае удалось побороть вспышку коронавируса

      В провинции Хубэй, откуда коронавирус Covid-19 распространился на весь мир, отменили карантин. Город Ухань, где зафиксировали первый случай заболевания, понемногу оживает. Там уже частично восстановили движение железной дороги и метро, на очереди – авиасообщение. На борьбу с заболеванием ушло почти 3 месяца.

      Смотрите видео: как Китаю удалось справиться с пандемией

       

      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Деньги Финансы Коронавирус COVID-19 Новости США Министерство внутренних дел Эвакуация украинцев Госпогранслужба Арсен Аваков Китай Видео недели
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