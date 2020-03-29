Масове повернення українців з-за кордону та як економити під час карантину – відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Евакуація українців через закриття кордонів

Від початку карантину в Україну з-за кордону повернулися 109 тисяч громадян. До закриття кордонів для пасажирських перевезень, протягом 27 березня, додому повернулися 37,3 тисячі українців. Натомість з країни виїхали 4,4 тисячі іноземців.

Дивіться відео: як відбувалося повернення українців з-за кордону

Прості правила, як зберегти бюджет

Сидячи вдома українці почали робити багато невиправданих покупок. Експерти пояснили, що людям треба навчитися жити в нових реаліях. Відтак намагатися зменшити свої витрати, чітко продумати, як розподілити заощадження, аби їх вистачило до кінця карантину.

Дивіться відео: як правильно економити під час карантину

Страшні реалії спалаху коронавірусу в США

США обігнали Китай за кількістю уражених коронавірусом. В країні наразі не вистачає медичного обладнання та тестів. Крім цього, у моргах немає місця для померлих. На вулицях Нью-Йорка розмістили мобільні морги, найімовірніше, для тих, хто помер від COVID-19.

Дивіться відео: що діється в Америці через пандемію коронавірусу

Аваков нарощує міць усіма доступними методами

Ініціативу в боротьбі з коронавірусом в Україні перебирають на себе різні політичні фігури. Зокрема, міністр внутрішніх справ зробив за кілька днів не одну заяву щодо питань, які не належать до його компетенції. Наприклад, про зупинку роботи усього транспорту. Через це Арсена Авакова в мережі жартома називали президентом і головою уряду.

Дивіться відео: наскільки зросла впливовість Арсена Авакова

У Китаї вдалося побороти спалах коронавірусу

У провінції Хубей, звідки коронавірус Covid-19 поширився на весь світ, скасували карантин. Місто Ухань, де зафіксували перший випадок захворювання, потроху оживає. Там вже частково відновили рух залізниці та метро, на черзі – авіасполучення. На боротьбу із захворюванням пішло майже 3 місяці.

Дивіться відео: як Китаю вдалося впоратися з пандемією