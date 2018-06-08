Младшая сестра королевы Нидерландов найдена мертвой

Младшую сестру королевы Нидерландов Максимы – Инес Соррегьету – нашли мертвой в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Вполне вероятно, что 33-летняя женщина покончила жизнь самоубийством.

Как сообщает BBC со ссылкой на заявление королевской семьи Нидерландов, Максиму эта новость очень шокировала и очень расстроила, поэтому она отменила участие во всех грядущих мероприятиях с ее мужем королем Виллемом-Александером – в частности, говорится о государственных поездках в Эстонию, Латвию и Литву .

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Правда, как пишет нидерландское издание De Telegraaf, члены королевской семьи отправятся с неофициальным визитом в Аргентину, где состоятся похороны Инес.

Тело 33-летней погибшей было найдено в ее квартире рано утром 7 июня. Сейчас расследованием инцидента занимается аргентинская полиция.

Заметим, что Инес Соррегьета постоянно проживала в Буэнос-Айресе. В Аргентине она получила образование психолога и с 2016 года работала в исполнительном секретариате Национального совета по координации социальной политики страны. До этого, с 2009 по 2011 год, сестра королевы работала в представительстве ООН в Панаме, передает РБК. Кроме того, Инес была свидетельницей на свадьбе Максимы и Виллема-Александера, а также крестной мамой принцессы Арианы.

Инес Соррегьета крестит маленькую прицесу Ариану: видео

По информации СМИ, Инес Соррегьета страдала депрессией. Кроме того, было известно, что женщина страдала анорексией и находилась под наблюдением врачей. Нидерландские издания пишут, что королева Максима неоднократно приглашала сестру переехать в Нидерланды, но та отказывалась.

Представитель правительства Нидерландов в эфире местного телеканала в свою очередь заявил, что ее смерть похожа на самоубийство.

Отец Инес и Максимы, Хорхе Соррегьета, умер в прошлом году в возрасте 89 лет. Также 47-летняя Максима имеет еще двух братьев Мартина и Хуана и трех сестер: Марию, Долорес, Анхелес.

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К слову, сейчас в Instagram большую популярность набирает видео Инес, которое ее брат Мартин выложил еще в прошлом году. На кадрах "чрезвычайно волшебная и талантливая маленькая сестренка" поет и играет на гитаре.

Напомним, недавно в американском Нью-Йорке нашли мертвой дизайнера Кейт Спейд. По информации СМИ, женщина покончила с собой. Также сообщается, что она страдала депрессией.

Что известно о королеве Максиме?Родилась 17 мая 1971 года. Является аргентинкой и не имеет аристократические корни. Ее отец занимал должность министра сельского хозяйства во время правления военной хунты. В 1999 году она познакомилась с будущим королем Нидерландов, кронпринцем Оранским Виллемом-Александером, и в 2002 году вышла за него замуж. В 2013 году ее муж вступил на престол после отречения своей матери, правлящей королевы Беатрикс, и в результате Максима получила статус королевы-консорта. Супруги имеют трех дочерей: Катарину-Амалию, Алексию и Ариану.