Молодшу сестру королеви Нідерландів знайдено мертвою

Молодшу сестру королеви Нідерландів Максими – Інес Соррегьєту – знайшли мертвою у столиці Аргентини Буенос-Айресі. Цілком імовірно, що 33-річна жінка покінчила життя самогубством.

Як повідомляє BBC з посиланням на заяву королівської сім’ї Нідерландів, Максиму ця новина дуже шокувала та дуже засмутила, відтак вона скасувала участь у всіх прийдешніх заходах з її чоловіком королем Віллемом-Александером – зокрема, мовиться про державні поїздки до Естонії, Латвії та Литви.

Читайте також: Королева Нідерландів покрасувалась у вишиванці на Олімпіаді в Ріо

Щоправда, як пише нідерландське видання De Telegraaf, члени королівської сім'ї відправляться з неофіційним візитом до Аргентини, де відбудеться похорон Інес.

Тіло 33-річної загиблої було знайдено в її квартирі рано вранці 7 червня. Наразі розслідуванням інциденту займається аргентинська поліція.

Зауважимо, що Інес Соррегьєта постійно проживала в Буенос-Айресі. В Аргентині вона здобула освіту психолога і з 2016 року працювала у виконавчому секретаріаті Національної ради з координації соціальної політики країни. До цього, з 2009 по 2011 рік, вона працювала в представництві ООН у Панамі, передає РБК. Крім того, Інес була дружкою на весіллі Максими та Віллема Александера, а також є хрещеною мамою принцеси Аріани.

Інес Соррегьєта хрестить маленьку прицесу Аріану: відео

За інформацією ЗМІ, Інес Соррегьєта страждала на депресію. Крім того, було відомо, що жінка страждала на анорексію та перебувала під наглядом лікарів. Нідерландські видання пишуть, що королева Максима неодноразово запрошувала сестру переїхати до Нідерландів, але та відмовлялася.

Речник уряду Нідерландів у ефірі місцевого телеканалу своєю чергою заявив, що її смерть є схожою на самогубство.

Батько Інес і Максими, Хорхе Соррегьєта помер минулоріч у віці 89 років. Також 47-річна Максима має ще двох братів: Мартіна та Хуана та трьох сестер: Марію, Долорес, Анхелес.

Читайте також: "Це кінець": друг Кантера оприлюднив деталі щодо його смерті

До слова, зараз у Instagram неабиякої популярності набирає відео з Інес, яке її брат Мартін виклав ще минулого року. На кадрах "надзвичайно чарівна та талановита маленька сестричка" співає та грає на гітарі.

Нагадаємо, нещодавно у американському знайшли мертвою дизайнерку Кейт Спейд. За інформацією ЗМІ, жінка наклала на себе руки. Також повідомляється, що вона страждала на депресію.

Що відомо про королеву Максиму? Народилася 17 травня 1971 року. Є аргентинкою та не має аристократичного коріння. Її батько обіймав посаду міністра сільського господарства під час правління військової хунти. У 1999 році вона познайомилася з майбутнім королем Нідерландів, кронпринцом Оранським Віллемом-Александером, і в 2002 році вийшла за нього заміж. У 2013 році її чоловік вступив на престол після зречення своєї матері, правлячої королеви Беатрікс, і в результаті Максима отримала статус королеви-консорт. Подружжя має трьох дочок: Катаріну-Амалію, Алексію та Аріану.