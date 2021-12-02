Впрочем, пока нет точных данных, вызывает ли он более серьезное течение, чем уже известные варианты, и избегает ли иммунной защиты.

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Мутации сверх нормы

Омикрон имеет больше 50 выявленных мутаций, 32 из них – на поверхности белка, который находится на шипе коронавируса (так он подсоединяется к рецептору ACE2 и входит в тело человека – 24 канал).

Это проблема, потому что после каждой смены шипа антитела не сразу его узнают. Чем их больше, тем более незнакомым спайк-белок выглядит для нашей иммунной системы. Вакцины продуцируют так называемый поликлональный ответ со многими антителами, которые нацелены на различные области шипа.

Есть информация, что этот невероятный конструктор собрался в организме человека, больного ВИЧ-СПИДом, который к тому же имел "долгий ковид". СПИД является очень распространенным на юге Африки. У таких больных вирус живет долго и может собирать мутации в таком темпе, на который вирусная эволюция в обычном случае не способна.

Омикрон имеет мутации не только в спайк-белке, но и в протеине самого ядра вируса (нуклеокапсидный белок – 24 канал). Это R203K и G204R, которые могут сделать вирус более заразным. Далее три изменения в шипе позволяют проникать в клетки человека легче. Пропущенный белок в мембране может помочь вирусу распространиться.

Инфографика о новых мутациях у варианта Омикрон / Коллаж Daily Mail

Их очень много, но это тоже большой изъян, потому что вместе они могут и не сработаться. Большинство изменений, отмечают в NYT, вредят больше самому вирусу, чем окружению или носителям. Впрочем, некоторые из них предоставляют отдельному штамму преимущества перед другими.

Обычно они могут работать друг против друга. Но в этом конкретном случае эволюция скорее поставит на благоприятные условия для распространения,

– сказал эволюционный биолог Фред Хатчинсон из Центра исследования рака в Сиэтле.

"Штамм Омикрона, описанный недавно, имеет мутации, которые ранее видели в Дельте (помогают распространиться), а также в Бете (иммунный побег). Комбинация представляет собой потенциально значительный риск на фоне снижения натурального и вакцинального иммунитета", – отреагировали в компании Moderna, передает CNN.

У Омикрона есть мутации, которые уже замечали в Дельте / Фото Pixabay

В компании также предупредили, что "существующие вакцины могут быть менее эффективными против (распространения) нового варианта", пишет Euronews.

Но благодаря иммунной реакции организма, защита от тяжелой формы, госпитализации и смерти должна устоять, отмечается в STAT News. Это уже происходило с Бетой и Дельтой в некоторых масштабах.

В Европе (Нидерланды, Германия) уже есть случаи, когда люди заразились, хотя никуда не путешествовали.

Немного контекста:

Возможное преимущество в распространении означает, что этот вариант быстрее передается большему количеству людей. В том числе в среде защищенных вакциной или антителами против болезни;

Иммунный побег означает, что может увеличиться количество инфекций после вакцинации – так называемых прорывных инфекций. Это укажет на некоторое снижение эффективности прививок;

Это не означает, что Омикрон абсолютно точно может вызвать более тяжелое течение болезни, легче распространяться или лучше избегать иммунной защиты человека. Но много мутации вместе, которые ранее встречались в нескольких вариантах по отдельности, настораживают.

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Откуда взялся Омикрон Впервые вирус заметили в Ботсване в ноябре, В.1.1.529 попал в Южную Африку, а оттуда – в Гонконг. Сейчас его уже фиксируют в странах Европы. В какой стране он появился, до сих пор остается загадкой.

Сейчас ученые из Южной Африки, США и всего мира работают чуть ли не круглосуточно, чтобы понять качества и опасность нового штамма, пишет издание Scientific American.

Пока что у научного сообщества один и тот же ответ: "Мы почти ничего не знаем, собираем данные". Сейчас делают искусственную модель Омикрона со всеми выявленными изменениями и тестируют на ней действие вакцин.

Это урок, выученный в 2020 году, когда из ЮАР вышел первый "вариант беспокойства" – Бета. Тогда много внимания было уделено мутации E484K, но у Беты были еще две, которые помогают избегать антител после вакцинации.

Южная Африка нашла на своей территории уже два варианта ковида / Middle East Online

Три из них дали большее сопротивление, чем сама E484K. Изучение только ее было неверным путем,

– объяснила NYT вирусолог из Национального института инфекционных болезней Южной Африки Пенни Мур.

Омикрон против Дельты

Омикрон, как сообщила лаборатория биоинформатики Тулио де Оливейры в Университете Квазулу-Натал, ответственный за все 77 взятых образцов в провинции Гаутенг (где расположена одна из столиц – Йоханнесбург). Вероятно, их еще больше.

Проблема еще и в том, что Омикрон не поддается тестированию обычным и привычным нам ПЦР-тестом и может быть обнаружен только с помощью геномного секвенирования. А оно не во всех странах возможно.

"Есть вероятность, что он уже распространился по всей стране и за ее пределы", – признал Ричард Лессельс, врач-инфеционист в Дурбане, ЮАР. Омикрон – только дальний родственник Альфы и Дельты, но не происходит прямо от них.

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Появление Омикрона подчеркивает неравенство вакцинации в мире. Тогда как Старый и Новый миры и богатые страны Азии и Ближнего Востока уже вакцинируют население третьей дозой (т.н. "бустером" – 24 канал), Африка и бедные государства не всегда могут начать прививку даже первой. Это дает вирусу отличную площадку для дальнейших экспериментов и мутаций.

Впрочем, сейчас перед Омикроном стоит непростая задача: обогнать и вытеснить доминирующие на планете штаммы Дельта и Дельта+. Сделать это без мутаций, которые значительно усиливают распространение, будет сложно. Даже при условии увеличения процента бессимптомной передачи.

По крайней мере в Южной Африке, B.1.1.529 замещает Дельту гораздо быстрее, чем она в свое время делала это с Бетой, говорят эпидемиологи на основе ранних данных.

Что может быть дальше

Новый вариант заметили быстро, но на точные ответы потребуется некоторое время, отметили ученые. Как пишет издание STAT News, проходили месяцы, пока ученые разбирались с предыдущими штаммами SARS-CoV-2.

На полный анализ Омикрона уйдут недели напряженной работы. Ученые теперь быстро начинают исследования, чтобы понять уровень нейтрализации антител и взаимодействия с Т-клетками,

– объяснила Шэрон Пикок, директор британского консорциума Covid-19 Genomics.

Важно: ответ на новый штамм коронавируса со стороны Т-клеток исследовать сложнее, чем реакцию антител.

Если он сможет закрепиться в других странах мира и начнет вытеснять Дельту еще и там, то по словам ученых, можно будет говорить о более быстрой передаче Омикрона.

Ученые начнут исследования, чтобы ответить на все вопросы / Фото Today in 24 English

С побегом от иммунной защиты все еще проще: ученые могут взять антитела из крови человека и "выставить" их на бой против модели Омикрона. Это позволит посмотреть, настолько успешно они смогут противостоять всем мутациям. Впрочем, на это понадобится длительное время.

Для понимания, вызывает ли B.1.1.529 более тяжелую болезнь, медики и ученые будут смотреть на показатели госпитализаций и смертности после заражения им и сравнивать с Дельтой.

Омикрон может повлиять и на моноклональные антитела, которые входят в схему лечения коронавируса.

Ограничения на передвижение могут замедлить, но не остановить распространение нового варианта. Например, в нескольких странах Европы Омикрон нашли уже после объявления об ограничениях на полеты с Юга Африки. Как и в Японии, кстати.

Страны с ограниченными запасами вакцин могут попасть под удар Омикрона, если докажут его способность быстро распространяться. Между распространением и вирулентностью есть важная корреляция: если вирус быстро убивает – он не захватит новую территорию.

Что касается симптомов, то STAT News пишет, что на основе первых очень ранних данных, они могут быть легче, чем у Дельты. Но пока рано об этом говорить. Под воздействием вакцин и болезней наша иммунная система учится отражать самые серьезные последствия. Так, пандемические вирусы становятся эндемическими, то есть привычными на отдельной территории (как например грипп – 24 канал).