Как уберечься от удара молнии: советы, которые следует знать каждому

На этой неделе непогода накрыла всю Украину. Сотни населенных пунктов остались без света. Летние грозы особенно опасны из-за ударов молний. Как вести себя во время грозы, чтобы не стать жертвой молнии – читайте далее в статье.

В сети появились впечатляющие видео, как 14 июня молния попала в Дорогожицкую телебашню в Киеве. А в прошлом году от попадания молний в Украине погибло несколько человек.

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Хотя смерть от молнии – очень редкое явление, следует иметь хотя бы базовые знания, как защитить себя от удара молнии в условиях, когда непогода застала вас врасплох. Запомните эти простые правила, возможно когда-то они спасут жизнь вам или вашим знакомым.

Как уберечься от молнии: советы

1. Если ваш автомобиль рядом – немедленно садитесь в него, переждите грозу там

2. Если вы в лесу – спрячьтесь под большие кусты.

3. Если нет кустов – прячьтесь под деревья средней высоты. Лучше всего для этого подходят бук, клен и береза. Не стоит прятаться под дуб, сосну, ель и тополь – в эти деревья молния попадает чаще всего.



Лучше переждать грозу в доме или в автомобиле

4. Не прячьтесь под одиночные и высокие деревья, молния попадает в высокие объекты.

5. Не становитесь возле повреждённых и обгоревших деревьев, молния часто ударяет в одно и то же место.

6. Отойдите от металлических предметов (мангал, велосипед, мопед, металлические ворота) на расстояние не менее 30 м.

7. Остановитесь, если вы бежите, едете на велосипеде или мотоцикле.

8. Не стойте на крышах домов.

9. Не ходите по полю, найдите низину, овраг или углубление в земле, так, чтобы ваше тело не выступало над поверхностью. Важно найти сухое место, ведь влага сильнее проводит электричество. Cядьте, немного наклоните голову, чтобы она не была выше предметов, которые расположены рядом.

10. Если вас двое, трое или более – не кучкуйтесь в укрытии вместе, а прячьтесь поодиночке, разряд проходит через контакт человеческих тел.

11. Не плавайте в в открытом водоеме.

12. Не используйте зонты с металлическими ручками.

13. Не используйте электронными устройствами (мобильные телефоны, планшеты и т.д.), можно отключить.

14. Снимите с себя все металлические предметы.

15. Если вы дома – закройте окна. Не делайте сквозняков, ведь они притягивают шаровую молнию, как магнит.



Во время непогоды стоит отложить гаджеты в сторону

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Если беда таки произошла, и молния попала в человека, ему нужно немедленно оказать первую помощь. Так, в прошлом году во Львове мальчика, который пострадал во время грозы, спасли врачи, оказав первую помощь на месте. У мальчика была остановка сердца, но на месте происшествия его реанимировали медики скорой помощи.

Первая помощь при ударе молнией

1. Расстегните одежду, положите человека на спину, подложите валик из одежды под шею, чтобы создать лучшую проходимость путей дыхания.

2. При отсутствии дыхания начните искусственное дыхание способом "рот в рот" или "рот в нос".

3. В случае остановки сердца немедленно начните одновременно делать закрытый массаж сердца и искусственное дыхание.

4. В любом случае немедленно обратитесь за квалифицированной медицинской помощью.

Что делать во время грозы: смотрите видео