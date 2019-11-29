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      МВФ против Коломойского: пойдет ли власть на компромисс с олигархом

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      Миссия МВФ во второй раз покинула Украину 22 ноября, так и не пообещав украинской власти открыть новую кредитную программу. По словам экспертов, миссия вернется только после решения вопроса "Приватбанка". Однако, прошло почти неделя, а власть не предложила никаких решений. А 19 декабря скандальный Окружной административный суд окончательно решит: отменять национализацию банка или нет.

      ► Миссия отказала второй раз

      За месяц до нового года Украина все еще в ожидании нового кредита от МВФ. В размере 5-6 миллиардов долларов. После недельной работы в Украине миссия уехала, пообещав вернуться. Но так и не дала никаких конкретных обещаний.

      Интересно: МВФ пока не дает Украине кредита: связано ли это с Коломойским и "Приватбанком"

      Премьер-министр Алексей Гончарук также ограничился абстрактным заявлением – мол, переговоры продолжаются.

      Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев,
      – отметил Гончарук.

      ► Коломойский – камень преткновения

      Камнем преткновения, судя по всему, все еще остается ситуация вокруг "Приватбанка" и его бывшего владельца Игоря Коломойского. Ключевым требованием миссии называют принятие парламентом закона, который запретил бы возвращать национализированные банки бывшим владельцам. Готовят ли такой законопроект в "Слуге народа" – там комментировать пока отказываются. Зато сам Коломойский на фоне тяжелых переговоров и дальше сыплет скандальными заявлениями.

      "Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они с удовольствием дали бы их нам сегодня", – заявил олигарх.

      К теме: Чтобы защитить от Коломойского: "Приватбанк" передали Кабмину

      ► Кризис в переговорах

      По мнению экономического эксперта Сергея Фурсы, в переговорах с МВФ наступил кризис. Ведь уже второй раз за осень украинской власти не удалось убедить МВФ в непоколебимости своей позиции.

      В прошлый раз, когда миссия МВФ уехала, она оставила домашнее задание, сказала, что есть две красные линии, которые не могут быть перейдены: компромисс с Коломойским и независимость центрального банка. Судя по всему, украинская власть не смогла их убедить, что эти две линии не будут перейдены,
      - пояснил экономический эксперт Сергей Фурса.

      ► В Украине МВФ выходит за рамки экономических вопросов: почему

      По словам экс-заместителя министра финансов Александра Савченко, политические требования Украины МВФ выдвигает чуть ли не впервые. Фонду не свойственно выходить за рамки экономических вопросов.

      "Впервые в истории, когда международный валютный фонд к экономическим, финансовым требованиям добавил политические и юридические, и тут же суды. Почему? Потому что он считает, что судебная система в Украине коррумпирована", – сказал министр финансов.

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      Речь идет о слушании в Апелляционном суде дела о законности национализации "Приватбанка" 19 декабря. У МВФ есть большие сомнения в объективности украинского суда. Следовательно, миссия и требует гарантий невозврата "Привата" – например, в виде соответствующего закона. Чтобы выделенные фондом новые кредиты попали не в карман Коломойского, а в бюджет.

      И когда эти средства пойдут, прямо или косвенно на выплату или компенсации бывшим владельцам, вернут ли банк бывшим владельцам, будут обвинения руководству МВФ в содействии коррупции,
      – подчеркнул Александр Савченко.

      Что надо знать о деле "Приватбанка"?

      • Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк.

      • Спасение "Приватбанка" и его вкладчиков в 2016 году стоил украинскому бюджету 6,5 миллиардов долларов.

      • Экс-собственники банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях).

      • Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение. 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова. Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном арест активов остается в силе до решения по существу.

      • Чтобы получить 5 или 6 миллиардов нового транша, украинская власть должна убедить международных банкиров, что компромисса не будет и Коломойский не получит ни контроля над своим бывшим банком, ни их денег.

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      Автор: Алексей Печий
      Теги: Новости Украины Игорь Коломойский Транш МВФ МВФ
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