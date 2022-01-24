У малыша не было прививки против полиомиелита. Как сообщила мать ребенка, семья решила отказаться от вакцинации.

Полиомиелит: как передается, симптомы, профилактика и лечение

В настоящее время идет эпидемиологическое расследование возможного источника инфекции.

В Минздраве отмечают: лекарств против полиомиелита не существует. Единственным способом защитить ребенка от неизлечимого паралича является прививка.

Когда нужно вакцинироваться против полиомиелита

Согласно Национальному календарю прививок, детей вакцинируют против полио 6 раз:

на 2 и 4 месяц рождения – инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) (инъекции);

на 6 и 18 месяцев, а также в 6 и 14 лет – оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ) (капли).

6 доз вакцины достаточно, чтобы у ребенка сформировался иммунитет к полиомиелиту на всю жизнь. Получить прививку можно бесплатно у семейного врача или в ближайшей амбулатории.

Календарь профилактических прививок / Инфографика 24 канала

Полиомиелит – что это? Это острое вирусное инфекционное заболевание, поражающее нервную систему. Заразиться ребенок может воздушно-капельным путем или при попадании в рот активного вируса – через руки или загрязненную пищу. В организме начинается размножаться в миндалинах, кишечнике, лимфатических узлах, а затем проникает в кровь. Полиомиелит наиболее опасен для детей до 5 лет, хотя это не означает, что его последствия не могут затронуть старших детей и взрослых.

Симптомы полиомиелита

Источник: Минздрав

У части инфицированных недуг проходит бессимптомно. Приблизительно в 25% случаев инфицирования полио возникают гриппоподобные симптомы: лихорадка, усталость, тошнота, боль в горле и животе, головная боль.

Однако могут развиваться и более серьезные симптомы, в частности:

ощущение покалывания в ногах;

воспаление оболочек спинного или головного мозга (этот симптом имеет примерно 1 из 25 человек с полио);

невозможность двигать частями тела (полный или частичный паралич);

слабость в руках, ногах или сразу во всех конечностях (наблюдается примерно у 1 из 200 человек с полиовирусной инфекцией).

Обратите внимание: Пораженные болезнью нервы и мышцы не восстанавливаются.

Паралич – самый тяжелый симптом, вызванный полиомиелитом. 2 – 10 % людей, страдающих параличом от полиовирусной инфекции, умирают из-за того, что вирус поражает дыхательные мышцы.

Кроме того, в случае несложных симптомов после выздоровления может развиваться постполиомиелитный синдром: мышечные боли, слабость или паралич во взрослом возрасте, через десятки лет после первичного заболевания.