Малюк не мав щеплення проти поліомієліту. Як повідомила мама дитини, родина вирішила відмовитись від вакцинації.

Варто знати Поліомієліт: як передається, симптоми, профілактика та лікування

Нині триває епідеміологічне розслідування можливого джерела інфекції.

У МОЗ наголошують: Ліків проти поліомієліту не існує. Єдиним способом захистити дитину від невиліковного паралічу є щеплення.

Коли потрібно вакцинуватися проти поліомієліту

Відповідно до Національного календаря щеплень, дітей вакцинують проти поліо 6 разів:

у 2 та 4 місяці від народження — інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ) (ін'єкції);

у 6 та 18 місяців, а також у 6 та 14 років — оральною поліомієлітною вакциною (ОПВ) (краплі).

6 доз вакцини достатньо, щоб у дитини сформувався імунітет до поліомієліту на все життя. Отримати щеплення можна безкоштовно у сімейного лікаря чи в найближчій амбулаторії.

Календар профілактичних щеплень / Інфографіка 24 каналу

Поліомієліт – що це? Це гостре вірусне інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему. Заразитися дитина може повітряно-крапельним шляхом, або при попаданні в рот активного вірусу – через руки чи забруднену їжу. В організмі починається розмножуватися в мигдалинах, кишківнику, лімфатичних вузлах, а потім проникає в кров. Поліомієліт найбільш небезпечний для дітей до 5 років, хоча це не означає, що його наслідки не можуть зачепити старших дітей і дорослих.

Симптоми поліомієліту

Джерело: МОЗ

У частини інфікованих недуга минає безсимптомно. Приблизно у 25 % випадків інфікування поліо виникають грипоподібні симптоми: лихоманка, втома, нудота, біль у горлі та животі, головний біль.

Проте можуть розвиватися й серйозніші симптоми, зокрема:

відчуття поколювання в ногах;

запалення оболонок спинного або головного мозку (цей симптом має приблизно 1 з 25 людей із поліо);

неможливість рухати частинами тіла (повний або частковий параліч);

слабкість у руках, ногах або одразу в усіх кінцівках (спостерігається приблизно в 1 з 200 людей із поліовірусною інфекцією).

Зверніть увагу: Уражені хворобою нерви й м'язи не відновлюються. Параліч – найважчий симптом, викликаний поліомієлітом. 2 – 10 % людей, які страждають паралічем від поліовірусної інфекції, помирають, через те, що вірус вражає дихальні м'язи.

Крім того, у випадку нескладних симптомів, після одужання може розвиватися постполіомієлітний синдром: м'язові болі, слабкість або параліч у дорослому віці, через десятки років після первинного захворювання.