"Надя "хана Раде" и "Крепкий орешек-7": реакция соцсетей на "подготовку теракта" Савченко
Народного депутата Надежду Савченко обвинили в подготовке теракта в Верховной Раде Украины, а именно намерении уничтожить гранатами правительственную и должностную ложи.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие имеет неопровержимые доказательства того, что депутат лично давала указания по подготовке теракта.
"Савченко лично планировала, вербовала, давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале (парламента), уничтожив боевыми гранатами две ложи – правительственную и должностную. Минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", – рассказал Луценко.
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Генеральная прокуратура уже внесла в парламент представление на снятие неприкосновенности и арест Савченко.
Также, нардеп-радикал Игорь Мосийчук сообщил, что она пронесла в Верховную Раду Украины пистолет и ручную гранату, после чего ее вывели из сессионного зала парламента.
Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на все обвинения в адрес Савченко.