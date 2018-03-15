"Надя "хана Раде" и "Крепкий орешек-7": реакция соцсетей на "подготовку теракта" Савченко

Народного депутата Надежду Савченко обвинили в подготовке теракта в Верховной Раде Украины, а именно намерении уничтожить гранатами правительственную и должностную ложи.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие имеет неопровержимые доказательства того, что депутат лично давала указания по подготовке теракта.

"Савченко лично планировала, вербовала, давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале (парламента), уничтожив боевыми гранатами две ложи – правительственную и должностную. Минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", – рассказал Луценко.

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Генеральная прокуратура уже внесла в парламент представление на снятие неприкосновенности и арест Савченко.

Также, нардеп-радикал Игорь Мосийчук сообщил, что она пронесла в Верховную Раду Украины пистолет и ручную гранату, после чего ее вывели из сессионного зала парламента.

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на все обвинения в адрес Савченко.

Думки українців розділились на в піл,перші повністю підтримують план Савченко,друга половина настаює на тому,щоб добивати не автоматами,а сокирами. pic.twitter.com/dm35EuacEN — Олег Володарский (@Volodarskiyy) 15 березня 2018 р.

а че не метнула? где твои бойцы? Савченко,это не Рада,это сборище ублюдков, их можно смело убивать и народ будет рукоплескать! какая нахрен Рада, если туда можно с гранатами войти? — karfagen (@karfagen111) 15 березня 2018 р.

извините, фотошопил на xiaomi pic.twitter.com/3VKw4yMVMx — Лі Куан Ющ (@vitryak) 15 березня 2018 р.

Рубан: «Надя, навіщо ти збила Аргентинський літак над ГПУ? Взагалі-то він летів до росії.»

Савченко: «Та я ж невменяємая. Я можу і той купол разфігачіть. Підемо покажу, тут недалеко. pic.twitter.com/BS4ngDZfuZ — Regina️ (@ylyana90) 15 березня 2018 р.

Савченко задержали при попытке совершить теракт в ВР - с тремя гранатами и наградным пистолетомhttps://t.co/VfieerCTlX pic.twitter.com/Qcu8oiqu2x — Рудченко Игорь (@rudchenkoigor) 15 березня 2018 р.

Шаржи на тему Гади Савченко- бесподобны ! )) pic.twitter.com/pR6niQYZ35 — Galina Petrová (@galitwi) 15 березня 2018 р.

По словам Луценко, Надежда Савченко планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, "минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет" pic.twitter.com/aj3874d0gt — Явдоха Pereц-Дуарте (@JustHestia) 15 березня 2018 р.