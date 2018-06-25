Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине

Сейчас практически во всех СМИ, не только украинских, но и российских, сложно не обратить внимание на репортажи посвященные нападениям на ромов некими молодежными движениями. И вот хотелось бы прикрыть лицо рукой в традиционном facepalm ибо стыдно, когда свои же кормят вражескую пропаганду, но рука то не тянется.

А не тянется потому, что ни наши, ни российские СМИ кое-чего не договаривают, рассказывая о "притеснении" ромов.

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Прежде всего, затронем непосредственного участника всего этого действа – организацию "Твереза і зла молодь", члены которой принимали участие в нападении на лагерь ромов 23 июня во Львове. Данная организация, в социальных сетях именуемая "Lemberg Jugend" является подразделением неонацистской организации Misanthropic Division. И вот все бы ничего, одни неонацисты повязаны с другими неонацистами, в общем, один сплошной круговорот неонацистов, но куда ведет ниточки Misanthropic Division? А прямиком к продажному поляку, клоуну всея российского ТВ Томашу Мацейчуку!

Дело в том, что "Misanthropic Division" – это организация, которая вышла, скажем так, из под пера, именно этого креативного поляка. Именно он ею запугивал в своих интервью, якобы изобличая жуткий режим киевской хунты, впитавший в себя элементы "бандеровщины и нацизма".

Креатив Мацейчука в ФСБ оценили и "Misanthropic Division" был взят на заметку российскими кураторами поляка. Именно членов этой организации позже якобы отлавливали в Крыму и практически все "украинские диверсанты" были с "татуировками Misanthropic Division". Вот только одна проблема – нет ни одного фото или видео этих самых наколок.

И вот, начинаются погромы лагерей ромов, да еще и с жертвами. Тему тут же подхватывают российские пропагандисты, в частности Дмитрий Ермолаев, главный редактор Федерального еженедельника "Российские вести" и на полставки кадровый сотрудник СВР РФ курировавший Мацейчука. Сам же телеграмм канал, который являлся катализатором нападений на ромов, получил огромное количество репостов через российские группы ВКонтакте.

И вот, подводя итоги всего вышеизложенного вырисовывается вполне определенная картина того, что ситуация с ромами это не просто эффект недовольства горячей и радикально настроенной молодежи, а тщательно спланированная операция СВР РФ, для создания информационной волны как внутри Украины, так и за ее пределами.

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