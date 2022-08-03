Чиновник требовал взятки от брокеров, которые вывозили зерно по суше в условиях военного положения. Уточняется, что говорится о начальнике таможенного поста "Рени".

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ДБР разоблачило взяточника с поличным

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали начальника таможенного поста "Рени", который подчиняется Одесской таможне. Он требовал от брокеров фиксированные суммы взяток за оформление документов на экспорт зерновых культур, который является критически важным для Украины в условиях военного положения и в целом для мира в контексте глобального продовольственного кризиса.

Злоумышленник установил таксу на каждую фуру и выдачу специальных сертификатов о происхождении товаров на каждое авто. Правоохранителям удалось поймать взяточника с поличным, когда он получал более 150 тысяч гривен от одного из брокеров за беспрепятственное оформление авто с зерновыми культурами и выдачу 15 сертификатов, разрешающих экспорт украинского продовольствия.

К слову, сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение. Горе-начальнику таможенного поста грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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