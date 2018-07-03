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Юрий Бутусов

Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны

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Война на Донбассе продолжается
Война на Донбассе продолжается / Podrobnosti

Путин присвоил названия украинских городов полкам российских дивизий, которые ведут войну в Украине и развернуты на ее границах.

163-й танковый полк получил название "Нежинский", а 68-й танковый полк – "Житомирско-Берлинский". Это танковые полки 150-й мотострелковой дивизии, получившей наименование "Идрицко-Берлинской". Это название той самой 150-й дивизии, которая водружала знамя победы над рейхстагом в 1945-м. Со скандалом и грандиозным враньем, как мы помним.

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150-я дивизия сформирована в 2017-м году специально для войны в Украине. Она расположена в районе Новочеркасска, в паре часов от границы с Украиной, и включена в состав новой 8-й армии Южного военного округа, в состав которой входят также 1-й и 2-й оккупационные армейские корпуса ВС РФ на Донбассе. 150-я дивизия является оперативным резервом оккупационных войск, она регулярно выдвигает свои подразделения в Украину.

150-я дивизия имеет необычный состав – у нее увеличено число танков. То есть по сравнению со штатной структурой один мотострелковый полк сокращен, и один танковый полк добавлен – два мотострелковых и два танковых полка. Степная равнинная местность на Донбассе благоприятствует применению танковых соединений.

При этом 150-я дивизия оснащена новейшими российскими танками Т-72Б3, в том числе специальной "украинской" модификации образца 2015-го года. Понеся большие потери в танках в ходе войны в Украине от действий украинской пехоты, российское командование в новой модификации усилило защиту от ручного противотанкового оружия, прежде всего типа РПГ-7 (29 августа 2014-го доброволец батальона НГУ "Донбасс" Евгений Тельнов подбил и уничтожил во время прорыва из Иловайска сразу два Т-72Б3).

Т-72Б3 имеют серьезные преимущества перед украинскими танками благодаря цифровой системе управления огнем, тепловизионному танковому прицелу, и мощному двигателю в 1130 л.с. В 150-й дивизии свыше 200 танков. Это очень опасный противник.

Также название "Львовский" получил 6-й танковый полк ВС РФ из состава еще одной новой дивизии.

Украинские названия полков подчеркивают подготовку этих частей для боевых действий против Украины. Враг готовится к продолжению войны, к активным боевым действиям.

Впрочем, российские танки Т-72Б3 по-прежнему уязвимы для пушек украинских танков, для украинских противотанковых ракетных комплексов. Ключевую роль в бою играет грамотная тактика, воля и решимость экипажей.

26 августа 2014-го один из Т-72Б3 был захвачен бойцами 51-й механизированной бригады у села Агрономическое – российский экипаж бросил исправный танк при первом же обстреле.

Ну и козыри есть у Украины – для новейших американских "Джавелинов" любой российский танк – это просто мишень, которая будет гарантированно уничтожена.

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Автор: Юрий Бутусов
Теги: Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Новости Украины Оружие Операция Объединенных сил Публикации
Источник: Юрий Бутусов
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