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      Не снилось ни Трампу, ни Путину, или Кто на свете всех сильнее

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      Трамп и Путин не всемогущи
      Трамп и Путин не всемогущи / EPA

      Вопрос о том, кто самый могущественный из современных лидеров, больше не стоит. Конечно, это президент Турции Эрдоган.

      Он держит в страхе всю Европу, вынужденную откупаться миллиардными суммами от его угроз пустить туда новую волну сирийских беженцев.

      Важно! "Уничтожу и разрушу": Трамп пригрозил Турции из-за военных действий в Сирии

      Он проигнорировал протесты НАТО и закупил российский зенитно-ракетный комплекс С-400 вместо американской системы "Патриот". Россия как страна, обслуживающая поставленную технику, может теперь получить доступ к секретной информации о ВВС НАТО, в частности, американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Союзники поскрипели зубами, но выкинуть Турцию из альянса себе дороже, никаких санкций не последовало. Приостановили программу поставок F-35, но Эрдоган заявляет, что постарается уговорить Трампа возобновить ее во время своего визита в США, о котором они условились во время уже знаменитого телефонного разговора с американским президентом. Уговаривать он умеет.

      Реджеп Эрдоган
      Президент Турции Реджеп Эрдоган / Фото AP

      Именно после этого разговора Дональд Трамп, слава о телефонных беседах которого с иностранными лидерами вошла в историю, распорядился не препятствовать турецкой операции на северо-востоке Сирии и убрать военнослужащих из региона. Только американская "крыша" уберегала курдов, входящих в Сирийские демократические силы – антиасадовскую коалицию, от удара со стороны Турции, которая видит в них террористическую угрозу. Курды при всесторонней поддержке американцев внесли решающий вклад в разгром ИГИЛ, и именно они взяли столицу исламских радикалов Ракку. Теперь же хватило одного звонка Эрдогана, чтобы президент США решил бросить верных братьев по оружию, даже не посоветовавшись со своими военными. Так кто самый могущественный лидер?

      Турция закупает у России нужное ей оружие, но при этом безо всяких колебаний сбила российский штурмовик, который вторгся в ее воздушное пространство в ноябре 2015 года, а нынче российские войска не рискуют вести активные боевые действия в сирийской провинции Идлиб, потому что это не нравится туркам. Владимир Владимирович заискивает перед Реджепом Ахметовичем, несмотря на то что тот категорически отказывается признавать Крым российским. Так кто круче?

      Круче только другой турок – мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Вопреки колоссальному противодействию со стороны власти, абсолютно не щепетильной в выборе методов противодействия, несмотря на отмену победы на выборах в марте, Имамоглу сумел еще убедительней победить на выборах мэра в июне. Победить в городе, где начинал свою политическую карьеру Эрдоган, победить бывшего премьера, представлявшего правящую партию – партию Эрдогана, в поддержку которого сам президент выступал открыто и неоднократно. По сути, Имамоглу победил самого Эрдогана в доме у Эрдогана. Ни Трампу, ни Путину такое не снилось.

      Экрем Имамоглу
      Мэр Стамбула Экрем Имамоглу / Фото из открытых источников

      Ну не впечатлены стамбульцы своим президентом, который строит под себя весь остальной мир, ничего с этим поделать не выходит. Есть сила посильнее любого самого могущественного правителя – консолидированная воля людей. Банальный факт, о который какие только матерые отцы наций не разбивали забронзовевший лоб. И сколько их оппонентов свихнулось и так и осталось в канаве истории, пытаясь вычислить формулу этой консолидации!

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      Автор: Леонид Швец
      Теги: Новости политики Публикации Дональд Трамп Владимир Путин Новости Турции Реджеп Эрдоган
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