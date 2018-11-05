Неслыханная щедрость: фонд Марины Порошенко выделил 1,5 миллиона гривен на фестиваль в Житомире

Жена Президента Марина Порошенко, которая является председателем Украинского культурного фонда, выделила почти полтора миллиона гривен на житомирский фестиваль "Октябрь в Октябре".

Об этом можно узнать из электронной системы государственных закупок Украины ProZorro.

Читайте также: Декларация Порошенко: на сколько выросли доходы Президента

Организатором мероприятия является жена вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко Людмила. На сайте фестиваля пишут, что он создан для широкой аудитории, имеет целью перезапустить бывший кинотеатр "Октябрь" как новый культурный центр и заложить фундамент новой культурной инфраструктуры Житомирской области.

Долгосрочные результаты проекта заключаются в дальнейшем функционировании "Октября" как прогрессивной институции, что будет способствовать развитию и изменениям в культурной жизни Житомира.

На портале закупок ProZorro указана общая стоимость финансирования фестиваля — 1 миллион 491 тысяча 452 гривны.

В графе "Информация о поставщике" указано "Житомир, сделай громче!", руководителем которого является Людмила Зубко. А в графе "Информация о заказчике" указан Украинский культурный фонд. Речь идет о – 894 тысячах 871 гривне.

В расписании были запланированы выставки, лекции, презентации книг, международные конференции, воркшопы и концерт.

Напомним, в январе 2018 года министр культуры Украины Евгений Нищук назначил председателем Украинского культурного фонда Марину Порошенко, жену президента Украины Петра Порошенко. Как сообщила пресс-служба Минкультуры, за ее кандидатуру единогласно проголосовали все члены Наблюдательного совета фонда. Однако "Схемы" в расследовании также выяснили, что сам наблюдательный совет Украинского культурного фонда избрали с нарушениями.