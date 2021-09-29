Правоохранители задержали ван Дорна еще 26 сентября, но об этом стало известно только через 2 дня. К слову, после допроса политика отпустили на следующий день – 27 сентября.

К слову Премьер-министр Нидерландов может стать целью атаки или похищения, – СМИ

Арнуд ван Дорн подозрительно вел себя

Служба безопасности нидерландского премьер-министра сообщила, что одной из причин того, что политик попал в список подозреваемых, стало его подозрительное поведение.

Арнуд ван Дорн якобы очень подозрительно вел себя, когда передвигался теми же улицами, что и премьер Марк Рютте.

В то же время адвокат лидера "Гаагского единства" считает арест своего подзащитного неоправданным. Мол, у правоохранителей не было обоснованного подозрения в его причастности.

Подготовка убийства Рютте