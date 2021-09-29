Правоохранители задержали ван Дорна еще 26 сентября, но об этом стало известно только через 2 дня. К слову, после допроса политика отпустили на следующий день – 27 сентября.
К слову Премьер-министр Нидерландов может стать целью атаки или похищения, – СМИ
Арнуд ван Дорн подозрительно вел себя
Служба безопасности нидерландского премьер-министра сообщила, что одной из причин того, что политик попал в список подозреваемых, стало его подозрительное поведение.
Арнуд ван Дорн якобы очень подозрительно вел себя, когда передвигался теми же улицами, что и премьер Марк Рютте.
В то же время адвокат лидера "Гаагского единства" считает арест своего подзащитного неоправданным. Мол, у правоохранителей не было обоснованного подозрения в его причастности.
Подготовка убийства Рютте
- Ранее СМИ сообщали, что нидерландский премьер может стать жертвой нападения. Мол, за ним длительное время следили люди, которых связывают с мафией наркоторговцев.
- Поэтому перед самым арестом ван Дорна премьеру, который обычно передвигается самостоятельно на велосипеде, существенно усилили охрану.