Правоохоронці затримали ван Дорна ще 26 вересня, але про це стало відомо лише через 2 дні. До слова, після допиту політика відпустили наступного ж дня – 27 вересня.
До слова Прем'єр-міністр Нідерландів може стати ціллю атаки або викрадення, – ЗМІ
Арнуд ван Дорн підозріло поводився
Служба безпеки нідерландського прем'єр-міністра повідомила, що однією з причин того, що політик потрапив у список підозрюваних, стала його підозріла поведінка.
Арнуд ван Дорн буцімто дуже підозріло поводився, коли пересувався тими ж самими вулицями, що й прем'єр Марк Рютте.
Водночас адвокат лідера "Гаазької єдності" вважає арешт свого підзахисного невиправданим. Мовляв, у правоохоронців не було обґрунтованої підозри в його причетності.
Підготовка вбивства Рютте
- Раніше ЗМІ повідомляли, що нідерландський прем'єр може стати жертвою нападу. Мовляв, за ним тривалий час слідкували люди, яких пов'язують з мафією наркоторговців.
- Через це перед самим арештом ван Дорна прем'єру, який зазвичай пересувається самостійно на велосипеді, суттєво посилили охорону.