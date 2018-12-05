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      "Никогда не согласимся": в НАТО сделали жесткое заявление из-за действий России на Балканах

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      В НАТО уверены в сопротивлении РФ против расширения на Балканах
      В НАТО уверены в сопротивлении РФ против расширения на Балканах / Фото из открытых источников

      В НАТО убеждены, что Россия окажет сильное сопротивление из-за расширения альянса на Западных Балканах. Альянс никогда не согласится на вмешательство Кремля в политику безопасности других стран.

      Об этом заявил официальный представитель НАТО в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

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      Так, страны НАТО не сомневаются в продолжении сопротивления действиям НАТО со стороны РФ.

      Россия вмешивается везде, где может, и она имеет четкую политику по борьбе с НАТО и против расширения альянса. И я не думаю, что это изменится в ближайшее время,
      – сказал он.

      В НАТО отмечают, что Москва ищет сферы влияния и оказывает давление на страны по их выбору оборонной политики.

      "Мы с таким подходом не согласны и никогда не согласимся. НАТО считает, что каждая страна имеет право выбора, поэтому я не сомневаюсь, что будет сильная российская реакция и она будет похожа на то, что "страну пытаются затянуть в НАТО", – сообщают там.

      В альянсе также отмечают, что страна должна решить, в какие сроки она идет на сближение с НАТО.

      К слову, на Балканах снова неспокойно – Косово хочет создать свою армию. Взамен премьер-министр Сербии Ана Брнабич предупредила о серьезных последствиях в случае создания там армии. Сербия рассматривает возможность вооруженного вмешательства в прежнюю провинцию. В НАТО считают, что Косово выбрало крайне неудачный момент для создания собственных вооруженных сил. Такие намерения являются серьезной угрозой для стабильности в регионе.

      Теги: Новости политики Черногория Албания Босния и Герцеговина Македония Косово Сербия НАТО
      Источник: 24 Канал
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