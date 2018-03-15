Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої

Широко відома устава польського Інституту національної пам'яті вже понад місяць провокує гарячі дискусії у польських внутрішніх та міжнародних колах. Поки обурені Ізраїль та Україна приходять до тями від неочікуваної поправки польського сейму, медіа-експерти та журналісти випробовують ґрунт дещо розширених рамок дозволеності і коректності.

Жодна людина з польського медіа-середовища не поставила під питання новелізацію устави, яка передбачає кару у вигляді штрафу або ув'язнення до трьох років за публічне висвітлення матеріалів, де вживається термін "польські концтабори" або згадка про співучасть польського народу в протилюдських злочинах, зокрема під час Голокосту. Таке саме покарання передбачене і за навмисне нівелювання рівня відповідальності винуватців скоєних злочинів.

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Проте нульовий рівень опозиції – не головна проблема, яка бентежить польських медіа-експертів. Все частіше в новинах і коментарях журналістів почали з'являтися відкрито антисемістські заяви і нетолерантні ремарки. Окресливши "ворога" устава дала зелене світло прихильникам радикально шовіністичних поглядів.

Журналіст найпопулярнішого на сьогодні польського радіо RMF FM Богдан Залевські (Bogdan Zalewski) пише в своєму блозі:

Поляки, знаходимося на війні! На війні з євреями! Вже не вперше в нашій історії. Ризикуючи перебільшити, додам: можливо маємо цю війну востаннє. Сподіваюсь, що на кону цієї смертельної баталії не стоїть цілковита загибель польського народу. (...) Маю надію, що це алегорія останньої поразки моральної і політичної полякожерчої (polakozerczej) єврейської армії.

З паперу дискусія перейшла у простір публічний, де журналісти, політики та медіа-експерти обговорюють етику сучасного працівника ЗМІ та відповідальності, яку він несе за кожне написане чи сказане слово. Подібні заяви провокують відповідні настрої в суспільстві.

Головний редактор видання "Charaktery" Богдан Б’ялек (Bogdan Bialek) коментує статтю журналіста RMF:

Люди з такими поглядами стають смілівіші, бо не бачать ніякої реакції з боку влади. Особливо в ситуації, коли з уст журналіста чуємо слова, після яких в цивілізованому світі людина зникає з публічного простору.

На телебаченні ще затятішими були дебати в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, коли під час програми Studio Polska в TVP Info на екрані висвітлено коментарі антисемітського характеру:

Чому ніхто не хоче контролювати потік євреїв? То напасть гірш,а ніж іслам і комунізм разом.

Ненавиджу лицемірство. То є типовим для євреїв – тільки ми страждали.

Після програми в Твітері пройшла хвиля репостів і коментарів про неетичність і непрофесіоналізм працівників каналу, які висвітлили подібні відгуки.

На сьогоднійшній день, окрім зіпсованих дипломатичних стосунків із Україною, Ізраїлем та США, польському уряду потрібно також вирішувати внутрішню проблему з ескалацією шовіністичних настроїв серед населення та загрозою свободи слова як невід'ємного компонента вільної від упереджень, демократичної країни. Проста людська правда стала заручницею державних історичних амбіцій.

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