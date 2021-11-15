Новая глава "Слуги народа", тысяча гривен для вакцинированных: главные новости 15 ноября

На съезде "Слуги народа" нардепы избрали Елену Шуляк новой руководительницей партии. В Винницкой области ухудшилась ситуация с COVID-19, регион переходит в красную зону карантина. Власть будет стимулировать граждан вакцинироваться. Новая попытка мигрантов прорваться в Польшу. Такими были главные новости 15 ноября.

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Новая глава "Слуги народа"

Источник: телеграм Юлии Палийчук

"Слуги народа" во время съезда 15 ноября избрали новую главу своей фракции. Так, преемницей Александра Корниенко стала Елена Шуляк. Отметим, что назначить на должность председателя партии Шуляк рекомендовал именно Корниенко.

По его словам, она – настоящий боец и опытный управленец. Ей уже удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив. Первый вице-спикер Рады убежден, что Шуляк нацелена на президентский курс по построению современной Украины.

Что известно о карьере Елены Шуляк?

45-летняя "слуга народа" родом из Киева. Она является выпускницей Международного института менеджмента, магистр бизнес-администрирования. С ноября 2019 года по март 2020 года Шуляк была представителем Кабинета министров в Верховной Раде.



Сейчас политик занимает должности заместителя председателя депутатской фракции "Слуги народа", замглавы комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Источник: 45-летняя "слуга народа" родом из Киева. Она является выпускницей Международного института менеджмента, магистр бизнес-администрирования. С ноября 2019 года по март 2020 года Шуляк была представителем Кабинета министров в Верховной Раде.Сейчас политик занимает должности заместителя председателя депутатской фракции "Слуги народа", замглавы комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.Источник: Википедия

В то же время другими вероятными кандидатами на эту должность называли:

Андрея Мотовиловца,

Евгению Кравчук,

Николая Тищенко,

Галину Янченко.

Почему "слуги" искали нового председателя

Александр Корниенко был руководителем предвыборного штаба президентской политсилы в 2019 году. Он возглавлял партию "Слуга народа" с ноября 2019 года.

Политика избрали на должность первого вице-спикера парламента 19 октября. Соответствующее назначение поддержали 256 нардепов, против проголосовали 4, воздержались – 80.

Корниенко заявил 8 ноября 2021 года о том, что решил сложить полномочия главы партии "Слуга народа". Он хочет сосредоточиться на реформе работы парламента.

"Красных" областей больше

Источник: телеграмм Олега Немчинова

На заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о переходе Винницкой области в красную зону карантина. Все за ухудшения там эпидемиологической ситуации. В регионе будут действовать ограничения красной зоны уже с 18 ноября.

Какие правила действуют в красной зоне

Красная зона предусматривает самые строгие ограничения карантина, в частности:

Посетителей не принимают заведения общественного питания, ТРЦ, театры, кинотеатры, фитнес-центры и тому подобное.

Запрещается также проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных матчей.

Без изменений будут работать только банки, автозаправки, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины.



В то же время ограничения не будут распространяться на учреждения и массовые мероприятия, где 100% находящихся будут иметь сертификат с полным курсом вакцинации. То есть, если персонал и все посетители учреждений имеют сертификаты вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты, сделанные в течение 72 часов, они могут работать.

Какие еще области в красной зоне

город Киев;

Херсонская область;

Одесская область;

Запорожская область;

Донецкая область;

Днепропетровская область;

Сумская область;

Николаевская область;

Ровненская область;

Житомирская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область;

Львовская область;

Волынская область;

Черкасская область.

За сутки 14 ноября в Винницкой области выявили 608 новых случаев коронавируса. Правда, в этот день в Украине провели вдвое меньше тестов на коронавирус, чем с 12 ноября.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, в Украине вторую неделю подряд наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19. В частности фиксируют снижение основных негативных показателей.

Как изменились показатели

За прошедшую неделю выявлено 139,9 тысячи новых случаев, а неделей ранее – 152 тысячи.

Сейчас занято 50 тысяч 962 койко-места, на прошлой неделе показатель составлял 51 тысячу 700.

За прошедшую неделю госпитализировали 30 тысяч человек, а на позапрошлой неделе – 34 тысячи.

Украинцев будут стимулировать вакцинироваться

Президент Владимир Зеленский сообщил о новом стимуле граждан к вакцинации. Всем, кто получит две дозы прививки, государство выплатит по 1 тысяче гривен.

Программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тысячу гривен. Быстро и удобно – через приложение "Дия",

– заявил Владимир Зеленский.

По словам президента, за эти деньги можно будет приобрести:

абонемент в спортзал или фитнес-клуб,

посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр,

купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- или железнодорожные перевозки.

"Программа стартует 19 декабря. На нее выделят около 3 миллиардов гривен. Столько же – в начале 2022 года. Мы понимаем, что смартфоны и "Дия" пока, к сожалению, есть не у каждого", – подчеркнул глава государства.

Напряженная ситуация на белорусско-польской границе

Источник: 24 канал

Тысячи мигрантов не оставляют попыток любой ценой прорваться через границу и попасть на территорию Польши. Так, 15 ноября нелегалы разрушили ограждение с белорусской стороны на пропускном пункте "Брузги".

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Какая сейчас ситуация на границе: актуальные новости

Минобороны Польши сообщило, что на границе с белорусской стороны слышна стрельба. В ведомстве подчеркнули: такие провокации стали реальностью, в которой живут польские солдаты.

Большая группа мигрантов штурмовала пункт пропуска "Кузница". Из-за нашествия мигрантов польские пограничники мобилизуются. К границе привезли водомет, а неподалеку дежурит военный самолет.

По последним данным, белорусы согнали к границе примерно 3,5 тысячи мигрантов.

Что этому предшествовало

8 ноября в Беларуси колонна мигрантов отправилась к польской границе. По разным данным в тот день было от 1 500 до 5 000 нелегалов. Из-за угрозы нашествия мигрантов Польша усилила охрану государственной границы. Вслед за ней это сделали в Литве и Украине.

Западные страны обвиняют белорусский режим в миграционной кризисе, в частности в НАТО заявили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко использует нелегалов для давления на Европу. В то же время Беларусь и Россия обвиняют во всем Запад. Президент России Владимир Путин заявил, что Европа якобы сама виновата в случившемся.

В ночь на 14 ноября 223 мигранта попытались прорваться через границу. Около 50 нелегалов смогли это сделать, 22 из них задержали.

"Нафтогаз" будет участвовать в сертификации "Северного потока-2"

Сейчас наши пограничники не зафиксировали попыток нелегальных мигрантов попасть из Беларуси в Украину. Однако готовятся и к таким вариантам.

Источник: фейсбук Юрия Витренко

Компания "Нафтогаз" будет участвовать в процедуре сертификации оператора "Северного потока-2". Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA. Компания предоставит свою позицию уже в ближайшее время.

Как сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, украинская сторона готова предоставить аргументы, почему "Северный поток-2" не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому и международному энергетическому законодательству.

Витренко также обратил внимание, что доминирующее положение "Газпрома" при запуске "Северного потока-2" вопреки требованиям европейского законодательства несет угрозу для конкуренции на рынках:

Словакии,

Венгрии,

Чехии,

Австрии и других стран.

Регулятор должен учесть это влияние.

! Именно BNetzA будет принимать окончательное решение относительно того, введут ли в эксплуатацию "Северный поток-2" и при каких условиях.

Заметим, что 8 ноября Россия заявила, что достроила "СП-2". Чтобы его запустить нужны сертификации ЕС. Последняя, по данным СМИ, затянется до мая 2022 года. В то же время Украина постарается доказать, что газопровод не может быть сертифицирован. Одну из двух ниток "Северного потока-2" уже заполнили техническим газом. На очереди – вторая.

В Украину идет похолодание

Источник: фейсбук Натальи Диденко

На этой неделе Украину накроет серьезное похолодание – придут морозы. Местами пройдет снег, а температура воздуха опустится даже до -11. Ночи будут холодные – до -2...-8 градусов. Жителям восточных областей стоит ждать ночью -8...-11.

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Как рассказала синоптик Наталья Диденко, днем тоже будет "не летний мед". Максимальная температура будет достигать только 0...+5 градусов. Чуть более теплую ситуацию прогнозируют в западных областях: ночью – около нуля, а днем – +4...+ 10, на Закарпатье будет +7...+11 градусов.

По словам Диденко, сейчас антициклон удерживает сухую погоду. Поэтому 16 ноября дождей ждать не следует. Однако уже 18, 19 и 20 ноября в Украине будет неблагоприятная погода с осадками. Кроме того, предупреждают о мокром снеге и порывистом ветре. Соответственно будет прыгать атмосферное давление.