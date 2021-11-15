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Нова очільниця "Слуги народу"

Джерело: телеграм Юлії Палійчук

"Слуги народу" під час з'їзду 15 листопада обрали нову очільницю своєї фракції. Так, наступницею Олександра Корнієнка стала Олена Шуляк. Зауважимо, що призначити на посаду голови партії Шуляк рекомендував саме Корнієнко.

За його словами, вона – справжній боєць та досвічений управлінець. Їй вже вдалося домогтися ухвалення низки важливих реформ та ініціатив. Перший віцеспікер Ради переконаний, що Шуляк націлена на президентський курс щодо побудови сучасної України.

Що відомо про кар'єру Олени Шуляк? 45-річна "слуга народу" родом з Києва. Вона є випускницею Міжнародного інституту менеджменту, магістр бізнес-адміністрування. З листопада 2019 року до березня 2020 року Шуляк була представником Кабінету Міністрів у Верховній Раді.



Наразі політикиня обіймає посади заступниці голови депутатської фракції "Слуги народу", заступниці голови комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.



Джерело: 45-річна "слуга народу" родом з Києва. Вона є випускницею Міжнародного інституту менеджменту, магістр бізнес-адміністрування. З листопада 2019 року до березня 2020 року Шуляк була представником Кабінету Міністрів у Верховній Раді.Наразі політикиня обіймає посади заступниці голови депутатської фракції "Слуги народу", заступниці голови комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.Джерело: Вікіпедія

Водночас іншими ймовірними кандидатами на цю посаду називали:

Андрія Мотовиловця,

Євгенію Кравчук,

Миколу Тищенка,

Галину Янченко.

Чому "слуги" шукали нового голову

Олександр Корнієнко був керівником передвиборчого штабу президентської політсили у 2019 році. Він очолював партію "Слуга народу" з листопада 2019 року.

Політика обрали на посаду першого віцеспікера парламенту 19 жовтня. Відповідне призначення підтримали 256 нардепів, проти проголосували 4, натомість утримались – 80.

Корнієнко заявив 8 листопада 2021 року про те, що вирішив скласти повноваження глави партії "Слуга народу". Він хоче зосередитись на реформі роботи парламенту.

"Червоних" областей більшає

Джерело: телеграм Олега Немчінова

На засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про перехід Вінницької області у червону зону карантину. Все через погіршення там епідеміологічної ситуації. У регіоні діятимуть обмеження червоної зони вже з 18 листопада.

Які правила діють у червоній зоні

Червона зона передбачає найсуворіші обмеження карантину, зокрема:

Відвідувачів не приймають заклади громадського харчування, ТРЦ, театри, кінотеатри, фітнес-центри тощо.

Забороняється також проводити масові заходи, окрім офіційних спортивних матчів.

Без змін працюватимуть лише банки, автозаправки, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини.