15 258 гривен – такой обещают среднюю зарплату в Украине. Однако до конца 2022 года она будет составлять уже 17 500 гривен.

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Сейчас "минималка" в Украине составляет 6 тысяч гривен, и с 1 декабря ее ждет повышение – до 6 500 гривен. Но в проекте бюджета-2022 года предусмотрели и дальнейший ее рост до 6 700 гривен.

Приоритеты в госбюджете на 2022 год давайте разбирать по очереди.

Медицинская отрасль

На ее финансирование предусмотрено чуть более 197,2 миллиарда гривен. Из них часть потратят на обещанные зарплаты медикам.



Зарплата у врачей также увеличится / Фото 24 канала

Предусматривают, что минимальная зарплата у врачей вырастет до 20 тысяч гривен. Средние медицинские работники должны получать как минимум 13,5 тысяч гривен. В среднем врач будет зарабатывать более 22,5 тысячи гривен.

Образование

Получать больше будут и учителя. В проекте бюджета на образование заложено 185,6 миллиарда гривен, в том числе на зарплаты учителей – 108 миллиардов гривен.

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4,5 миллиарда гривен предлагается выделить на стипендии. Если все пойдет по плану, то стипендия в заведениях профтехобразования будет минимум в размере 1 тысяча 250 гривен, а в университетах – 2 тысячи гривен, это в 1,5 – 2 раза больше, чем в 2021 году.

Пенсия

Кроме того, в главной смете страны предусмотрены дополнительные выплаты для некоторых пенсионеров. В целом размер расходов из госбюджета для Пенсионного фонда в 2022 году составит 531 миллиард гривен.



Размер расходов для Пенсионного фонда составит 531 миллиард гривен / Фото 24 канала

Пенсии предлагают повысить для людей, которые по возрасту или состоянию здоровья нуждаются в дополнительной социальной защите. Предварительно, изменения будут по такому графику:

с 1 января лицам с инвалидностью среди ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

с марта – для почти 10 миллионов пенсионеров старше 75 лет;

В июле и декабре это произойдет в связи с повышением прожиточного минимума. Также обещают, что с октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70 – 75 лет будут доплачивать по 300 гривен ежемесячно.

Жилье для АТО

5,5 миллиарда гривен предусматривают выделить на жилье для АТОшников – в бюджет заложено 100% финансирования, чтобы приобрести жилье всем ветеранам АТО, которые стоят в очередях на квартиры.

Программа государственной поддержки

Программы государственной поддержки тоже ждут перемены. В 2022 году на программу "ипотека под 7%" правительство планирует увеличить финансирование сразу на 50%.

В 25 раз хотят увеличить расходы на работу Фонда энергоэффективности, из которого финансируют, в частности, выдачу льготных кредитов на утепление домов и установку энергоэффективного оборудования.



Основные показатели госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала

Расходы на другие программы государственной поддержки наоборот планируют несколько уменьшать. Так, на поддержку аграриев планируют потратить на 100 миллион гривен меньше, чем в 2021 году.