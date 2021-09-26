15 258 гривень – такою обіцяють середню зарплату в Україні. Однак до кінця 2022 року вона складатиме вже 17 500 гривень.

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Наразі "мінімалка" в Україні становить 6 тисяч гривень, та з 1 грудня на неї чекає підвищення – до 6 500 гривень. Але у проєкті бюджету-2022 року передбачили і подальше її зростання до 6 700 гривень.

Пріоритети у Держбюджеті на 2022 рік давайте розбирати по черзі.

Медична галузь

На її фінансування передбачено трохи більше, як 197,2 мільярда гривень. З них частину витратять на обіцяні зарплати медикам.



Зарплата у лікарів також збільшиться / Фото 24 каналу

Передбачають, що мінімальна зарплата у лікарів зросте до 20 тисяч гривень. Середні медичні працівники мають отримувати як мінімум 13,5 тисяч гривень. В середньому лікар зароблятиме понад 22,5 тисячі гривень.

Освіта

Отримуватимуть більше і вчителі. У проєкті бюджету на освіту закладено 185,6 мільярда гривень, зокрема на зарплати вчителів – 108 мільярдів гривень.

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4,5 мільярда гривень пропонується виділити на стипендії. Якщо все піде за планом, то стипендія в закладах профтех освіти буде щонайменше у розмірі 1 тисяча 250 гривень, а в університетах – 2 тисячі гривень, це в 1,5 – 2 рази більше, ніж у 2021 році.

Пенсія

Окрім того, у головному кошторисі країни передбачені додаткові виплати для деяких пенсіонерів. Загалом розмір видатків з Держбюджету для Пенсійного фонду у 2022 році становитиме 531 мільярд гривень.



Розмір видатків для Пенсійного фонду становитиме 531 мільярд гривень / Фото 24 каналу

Пенсії пропонують підвищити для людей, які за віком або станом здоров'я потребують додаткового соціального захисту. Попередньо, зміні будуть за таким графіком:

з 1 січня особам з інвалідністю серед ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;

з березня – для майже 10 мільйонів пенсіонерів віком старше 75 років;

В липні і грудні це відбудеться у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму. Також обіцяють, що з жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70 – 75 років доплачуватимуть по 300 гривень щомісяця.

Помешкання для АТО

5,5 мільярдів гривень передбачають виділити на помешкання для АТОвців – у бюджет закладено 100% фінансування, щоб придбати житло всім ветеранам АТО, які стоять у чергах на квартири.

Програма державної підтримки

Програми державної підтримки теж чекають зміни. У 2022 році на програму "іпотека під 7%" уряд планує збільшити фінансування одразу на 50% .

У 25 разів хочуть збільшити видатки на роботу Фонду енергоефективності, з якого фінансують, зокрема, видачу пільгових кредитів на утеплення будинків та встановлення енергоефективного обладнання.

Основні показники держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу

Видатки на інші програми державної підтримки навпаки планують дещо зменшувати. Так, на підтримку аграріїв планують витратити на 100 мільйон гривень менше, ніж у 2021 році.