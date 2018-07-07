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Телеканал новостей 24 Блоги Василий Яницкий
Василий Яницкий

Обман Європою: що не так зі світоглядом українців

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Що не так із "європейським" світоглядом українців
Що не так із "європейським" світоглядом українців / Фото з відкритих джерел

Швеція офіційно заявила про припинення бойкоту Чемпіонату світу з футболу, що проходить у Росії, після того, як її збірна вийшла до 1/8 фіналу.

Міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем підкреслила, що відмова від відвідування Росії була запланована тільки на час відкриття ЧС-2018 у знак солідарності з Великобританією.

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У ситуації, що склалася ми вважаємо важливим підтримати нашу команду. Дане рішення було прийнято після консультацій з іншими країнами, наприклад, з представниками Данії,
сказала Вальстрем.

Цей прецедент є показовим для України та усвідомлення українцями самої суті сучасної Європи. Але про все по порядку.

Революція Гідності ніколи б не відбулася, якби Віктор Янукович підписав Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Вже п'ятий рік поспіль Україна воює з Росією саме за цінності Європи, за право жити у демократії західного зразку, а не перетворитись на безправну частину авторитарної імперії Путіна.

На жаль, наше прагнення стати частиною Європи ніколи не надихало європейській країни йти нам на зустріч у тій мірі, в якій би хотілося українцям. Так було сто років тому, коли наша держава отримала шанс розбудовувати свою незалежність, але, як казав у своїй поезії Олександр Олесь  "Європа мовчала". Так відбувається і сьогодні, коли щодня гинуть українці, захищаючи європейські цінності, а чим далі, тим більше Україна викликає лишень роздратування в Європи.

Для мільйонів наших співвітчизників така дійсність є дуже болючою. Ми не хочемо вірити, що сьогодні більшість європейських країн ладні йти на компроміс з Путіним, закрити очі на анексію Криму та війну на Донбасі, робити й надалі бізнес з росіянами, адже, як показує час, особистий інтерес бере верх над глобальними питаннями існування європейської цивілізації.
Останні чотири роки українці обманювали самі себе. Ми вірили Європі і вірили, що Європа є щирою щодо нас. Але Європа виявилася боязкою та доволі цинічною, виправдовуючи своє безсилля і небажання протистояти Росії на повну силу виключно внутрішніми проблемами України. Звісно, що Європа зберігає санкції проти РФ, а публічно заявляє про неприпустимість імперської політики Москви щодо України. Проте, що далі? А далі час буде грати тільки на Путіна.

Вже сьогодні з Угорщини, Італії, Іспанії, Франції, Німеччини лунають думки про нагальну необхідність налагодження відносин з РФ. Про це відкрито говорить і президент США Дональд Трамп. Не можна виключати ймовірності й того, що в найближчі місяці делегація Росії знову братиме участь у сесіях ПАРЄ. Не варто й сподіватися на те, що Кремль не використає ЧС з футболу задля відновлення діалогу з різними країнами світу та переконання їх, що не варто сваритися з Росією заради України, Сирії, Грузії та інших держав світу, де РФ множить смерть.

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Тому українцям потрібно змінити свій світогляд, перестати думати, що нас чекають у Європі, що нас усі люблять і мають несамовите бажання допомагати. Ніхто нас не любить і ніде нас не чекають. І тільки в наших силах змінити таку ситуацію. Перш за все, позбавленням відчуття меншовартості. Тільки через економічні успіхи та реальні реформи Україна стане цікавою не тільки Європі, але й усьому світу. Ми маємо категорично відкинути популізм, адже на сьогодні не існує простих рішень, які б в одну мить витягнули Україну з економічної прірви. Ми можемо довго говорити про втрачені можливості, про недотримання Заходом гарантій, але на Заході поважають тільки сильних. Ставши сильними, ми станемо частиною Заходу. І ця сила, множена на наше бажання бути рівними серед рівних є тією зброєю, яка навіки відірве Україну від Росії.

Щоб таке бажання стало реальністю, ми маємо перестати жити обманом Європою. Варто вже починати рухатися у напрямку реальності України.

Автор: Василий Яницкий
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Евроинтеграция Евромайдан Европа
Источник: 24 Канал
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