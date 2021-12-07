В телеграм-канале Baza пишут, что в "письме" мужчина попрощался со своими родными и обвинил в своей гибели двух людей, которые запланировали разделить бюджет авиакомпании.

Читайте также Для скоростной трассы: оккупанты отбирают дома и хотят полностью снести село в Крыму

Валеева нашли мертвым

Валеева 5 декабря нашли повешенным в офисе грузового терминала "Аэрофлота" в Симферополе.

У него якобы были тяжелые отношения с руководством. Кроме этого, в последнее время на него оказывали давление следователи. Он подозревал, что его хотят подставить и посадить за хищение средств.

В день смерти Валеев должен был лететь в командировку в Москву. Перед рейсом он сказал, что пойдет поспать, но впоследствии исчез,

– сообщает Baza.

Коллега час не мог достучаться до начальника и позвонил диспетчеру, которая оформляла билет.

Она связалась с другими сотрудниками, после они подошли к кабинету, выломали дверь и увидели тело.

Валеев предполагал, что в Москве его хотят уволить по поручению гендиректора "Аэрофлота".

Интересно! Записку, в которые были указаны те, кто, возможно, причастен к смерти мужчины, обнаружили следователи. Тем не менее, они не дали прочитать ее сотрудникам полиции, прибывшим на место.