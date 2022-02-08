Об этом он написал в Facebook по итогам селекторного совещания с руководителями областей.

Пишите мне в личные сообщения, указывайте заведение и населенный пункт, где не выполнили поручения Президента Украины. Обещаю, что ни одно обращение не останется без внимания,

– подчеркнул Тимошенко.

По его словам, из областей поступает много жалоб о том, что главные врачи принуждают медиков переходить на неполные ставки. "Это недопустимо!", – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Тимошенко сообщил, что ситуацию в больницах по всей стране уже проверяет министр здравоохранения Виктор Ляшко, и подчеркнул, что лично присоединится к этим проверкам.

Он также отметил, что по инициативе президента Владимира Зеленского заработная плата медикам повышена с этого года, и во многих учреждениях врачам и младшему медицинскому персоналу за январь уже начислена новая базовая зарплата.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко, который также является координатором программы "Большая стройка", сообщал, что благодаря реализации программы Владимира Зеленского в Украине появилось 200 современных приемных отделений в опорных больницах с медицинской техникой и 600 полноценных сельских амбулаторий.