Освобожденного из плена боевиков Садовского отправили в СИЗО, ему грозит 12 лет тюрьмы

Шевченковский районный суд Киева арестовал и подправил в СИЗО Александра Садовского. До этого 16 апреля Украина освободила его из плена оккупантов во время обмена пленными.

Задержали Садовского и отправили в СИЗО еще 30 апреля. Он мог выйти под залог в 420 тысяч 200 гривен. Об этом пишет издание "Граты".

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Разрешение на задержание Садовского было издано еще 16 апреля – в день обмена пленными. Садовский был одним из 20 украинцев, которых власти освободили из плена боевиков.

И после обмена Садовского отправили на обязательную обсервацию. Поэтому только 30 апреля состоялся суд, который и дал согласие на арест Садовского.

В чем подозревают Садовского

Садовского объявили в розыск еще в марте 2018 года. К тому времени он находился в заключении у оккупантов. Садовского обвиняют в организованном групповом (часть 3 статьи 28 Уголовного кодекса) мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 190), несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (часть 1 и 2 статьи 361). По этим статьям ему грозит до 12 лет заключения.

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Садовский свою вину признает и готов к сотрудничеству со следствием. Однако он отрицает организацию преступной группы.

Адвокат Садовского просил суд не отправлять подозреваемого в СИЗО, заменив это на домашний арест. Ведь у Садовского тяжелобольная мать и несовершеннолетний ребенок. Однако суд не согласился на такое решение.

Что еще известно о Садовском

43-летний Александр Садовский провел в заключении боевиков почти 6 лет, пишет "Украинская правда". Известно, что ранее он работал в силовых структурах, впоследствии уволился. Он был приговорен к пожизненному заключению. Садовский охранял пункты обмена валют. Один из них 22 апреля 2014 года, когда Донецк еще не был в оккупации, ограбили. Во время ограбления задушили беременную кассиршу.

Вскоре после ограбления Садовский уехал из Донецка якобы к родственникам в Киевскую область. Вернулся в город в конце мая, когда начались боевые действия, что хотел забрать семью. Именно в Донецке Садовского задержала милиция по подозрению в ограблении и убийстве. Первые месяцы он находился в местном СИЗО. Правоохранители расследовали ограбление, а в июле уже должны были передавать материалы дела в суд, но те как раз прекратили свою работу из-за начала войны.

Поэтому судил Садовского уже оккупационный суд. От них он получил пожизненное заключение, которое отбывал в колонии № 52 в поселке Оленевка Донецкой области

В списки на обмен его подали родные еще в августе-сентябре 2018 года. Однако обменяли только в апреле 2020 года.

Адвокат Садовского, Владимир Лысенко, сказал в комментарии "Гратам", что у него нет информации по делу об убийстве, а нынешние обвинения не относящиеся к событиям 2014 года. При этом он, сославшись на адвокатскую тайну, не стал комментировать текущее дело.