Звільненого з полону бойовиків Садівського відправили в СІЗО, йому загрожує 12 років ув'язнення

Шевченківський районний суд Києва арештував та підправив в СІЗО Олександра Садівського. До цього 16 квітня Україна звільнила його з полону окупантів під час обміну полоненими.

Затримали Садівського та відправили в СІЗО ще 30 квітня. Він міг вийти під заставу в 420 тисяч 200 гривень. Про це пише видання "Ґрати".

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Дозвіл на затримання Садівського був виданий ще 16 квітня – в день обміну полоненими. Садівський був одним із 20 українців, яких влада звільнила з полону бойовиків.

Та після обміну Садівського відправили на обов'язкову обсервацію. Тож лише 30 квітня відбувся суд, який і дав згоду на арешт Садовського.

В чому підозрюють Садівського

Садівського оголосили в розшук ще у березні 2018 року. На той час він перебував в ув'язненні в окупантів. Садівського звинувачують в організованому груповому (частина 3 статті 28 Кримінального кодексу) шахрайстві в особливо великому розмірі (частина 4 статті 190), несанкціонованому втручанні в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку (частина 1 і 2 статті 361). За цими статтями йому загрожує до 12 років ув'язнення.

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Садівський свою провину визнає і готовий до співпраці зі слідством. Однак він заперечує організацію злочинної групи.

Адвокат Садівського просив суд не відправляти підозрюваного у СІЗО, замінивши це на домашній арешт. Адже у Садівського важкохвора матір та неповнолітня дитина. Однак суд не погодився на таке рішення.

Що ще відомо про Садівського

43-річний Олександр Садівський який провів в ув’язненні бойовиків майже 6 років, пише "Українська правда". Відомо, що раніше він працював у силових структурах, згодом звільнився. Він був засуджений до довічного ув'язнення. Садівський охороняв пункти обміну валют. Один з них 22 квітня 2014 року, коли Донецьк ще не був в окупації, пограбували. Під час пограбування задушили вагітну касирку.

Невдовзі після пограбування Садівський поїхав з Донецька нібито до родичів у Київську область. Повернувся у місто наприкінці травня, коли почалися бойові дії, ніби хотів забрати родину. Саме у Донецьку Садівського затримала міліція за підозрою у пограбуванні та вбивстві. Перші місяці він перебував у місцевому СІЗО. Правоохоронці розслідували пограбування, а у липні вже мали передавати матеріали справи до суду, але ті якраз припинили свою роботу через початок війни.

Відтак судив Садівскього вже окупаційний суд. Від них він отримав довічне ув'язнення, яке відбував у колонії № 52 у селищі Оленівка Донецької області

До списків на обмін його подали рідні ще у серпні-вересні 2018 року. Однак обміняли лише в квітні 2020 року.

Адвокат Садівського, Володимир Лисенко, сказав в коментарі "Ґратам", що у нього немає інформації у справі про вбивство, а нинішні звинувачення не відносяться до подій 2014 року. При цьому він, пославшись на адвокатську таємницю, не став коментувати поточну справу.