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      Отбор кандидатов в Высший антикоррупционный суд: сколько выбыло и что ожидает других

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      Отбор кандидатов в Высший антикоррупционный суд: сколько выбыло и что ожидает других
      / Фото из открытых источников

      Общественный совет международных экспертов и Высшая квалификационная комиссия судей исключила из конкурса на должность судьи Высшего антикоррупционного суда 8 кандидатов. Судьба еще 41 – пока неизвестна.

      Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции.

      Читайте также: Як проходить конкурс до Антикорупційного суду: детальний аналіз перших кандидатів

      Так, антикоррупционными судьями не станут Голуб Оксана, Загородний Анатолий, Заяц Тарас, Квятковский Анатолий, Кулинич Юрий, Мартынов Евгений, Тишко Дмитрий, Штульман Игорь. К слову, все они имели возможность прокомментировать сомнения в добропорядочности и профессионализме, высказанные в отношении их международными экспертами, а также ответить на дополнительные вопросы.

      Сегодня ОСМЭ (Общественный совет международных экспертов – 24 канал) услышал от кандидатов множество манипулятивных объяснений относительно их сомнительного имущества или поведения, однако ни одно из них не удовлетворило международных экспертов,
      – сказала эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

      Она также отметила, что ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей Украины – 24 канал) "принимала на веру смешные объяснения кандидатов в конкурсе в Верховный суд".

      Следующие совместные заседания ВККС и ОСМЭ должны состояться 21, 22, 23, 24 и 28 января. Под вопросом остается еще 41 кандидат на должности в Антикорсуде. В целом успешно экзамены сдали 113 кандидатов.

      Ранее общественные организации опубликовали список кандидатов, негодных должностей судей Высшего антикоррупционного суда. По оценкам экспертов, почти половина из них имеет сомнительную репутацию.

      Напомним, Верховная Рада проголосовала за запуск закона о Высшем антикоррупционном суде 21 июня 2018 года. Осенью кандидаты в Антикоррупционный суд прошли 2 этапа конкурса сдали тесты и написали практическое задание.

      Что такое Высший антикоррупционный суд?
      Это орган судебной власти, который будет рассматривать дела против топ-коррупционеров, подследственные НАБУ. В частности, речь идет о преступлениях в нецелевом использовании бюджетных средств, злоупотреблении властью или влиянием, незаконном обогащении, взяточничестве.

      Для кандидатов на должность судьи Антикоррупционного суда обнародованы следующие требования: кандидат должен иметь опыт работы в должности судьи от 5 лет, или в должности адвоката 7 лет или научной деятельности в сфере права от 7 лет. Также судья Антикоррупционного суда должен отвечать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей"; иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.

      Теги: Новости политики Новости Украины Судьи Высший совет правосудия Антикоррупционный суд Коррупция
      Источник: 24 Канал
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