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      Эль Мюрид

      Отбой "Северному потоку-2": почему Кремль попросит Украину о помощи

      1853
      Газовые козыри Украины: / Фото из открытых источников

      Рано или поздно, но неизбежное приходится признавать. Вице-премьер Козак сообщил, что "Северный поток-2" заработает не ранее середины 20 года, причем конкретного срока названо не было.

      Но даже при этом нужно отдавать себе отчет в том, что выход на проектную мощность возможен не ранее чем через год-полтора после начала фактической работы. И еще один фактор – фактор Третьего энергопакета, который позволяет использовать мощности "Северного потока-2" лишь на 50%, а все остальное – под очень большим вопросом.

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      Министр энергетики Новак, правда, все еще грезит началом работы с 1 января, но скорее всего, до него еще просто не успели довести новую установку сверху.

      Таким образом, в системе уравнений одним неизвестным стало меньше. Теперь у "Газпрома" вообще нет пространства для маневра в переговорах по украинскому транзиту, и прекращение транзита в качестве инструмента шантажа ничего не даст – "Газпром" физически не способен перенаправить газовые потоки в обход Украины, а значит, ему просто нечем торговать с Европой и "Нафтогазом". Логичнее просто искать компромисс, не пытаясь тянуть до последнего.

      Контуры компромисса вполне известны. Европа будет критически зависеть от российского газа еще приблизительно два года. В течение этих двух лет экспортные возможности США позволят заместить примерно 30, а возможно, и 40 процентов российского газа на европейском рынке. Тогда "Газпром" утратит свое монопольное положение, а для шантажа просто не останется возможностей. Поэтому Европа вполне спокойно отнесется к тому, что в итоге с Украиной будет заключен договор транзита на 2-3-4 года, после чего условия взаимоотношений с "Газпромом" все равно придется кардинально песрематривать в сторону их ужесточения. Пока позиции сторон остаются неизменными – Кремль настаивает на годичном контракте или продлении на год текущего договора, Украина требует заключения 10-летних договоренностей. Сойдутся, скорее всего, на 3 годах, причем даже это в итоге станет настоящей катастрофой для Газпрома, так как следующий контракт через 3 года ему будет предложен на совершенно невыгодных условиях. Гораздо более худших, чем сегодня. Но кто в Москве смотрит так далеко?

      Рассчитывать, однако, на разумные решения в Москве точно не приходится. Вариант прекращения транзита остается пока наиболее реалистичным. Сдать назад, зафиксировать убытки – для шпаны эти понятия незнакомы. Пацаны на районе не поймут. Но это вполне обычная практика нынешних – тянуть до последнего и только когда ситуация будет уже абсолютно неразрешимой, принимать неизбежное, причем на условиях, заведомо худших, чем те, которые можно было получить чуть ранее. С другой стороны – а чем они рискуют? Не своим ведь, кровным. Они разбазаривают национальные ресурсы, а это, согласимся, сосем другое дело.

      К теме: Таки не успевают: в правительстве РФ назвали другую дату запуска "Северного потока-2"

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      Автор: Эль Мюрид
      Теги: Новости России Публикации Новости Украины Новости политики Северный поток-2 Газпром Нафтогаз
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